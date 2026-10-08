“La persona non è il suo disturbo” Ornella Bettinardi alla guida di Recovery

Recovery significa stare meglio, ma anche recuperare autonomia, riconoscersi nelle proprie capacità, costruire relazioni, affrontare nuove sfide e tornare ad avere un ruolo attivo nella comunità. È questo l’orizzonte del lavoro di Recovery, collegamento e inclusione sociale, guidata da Ornella Bettinardi, confermata nel ruolo di direttore. Psicologa e psicoterapeuta, Bettinardi porta nel nuovo incarico oltre quarant’anni di esperienza tra psicologia clinica, riabilitazione, formazione e salute mentale. Nel suo percorso ha lavorato nell’emergenza-urgenza, nella Residenza psichiatrica intensiva e nei Percorsi diagnostico-terapeutici del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche dell’Ausl di Piacenza. Dall’attenzione iniziale alle psicopatologie più gravi alla progressiva centralità della riabilitazione e dell’autonomia, il filo conduttore è sempre stato accompagnare la persona oltre la fase acuta della malattia, attraverso interventi personalizzati e coerenti con le evidenze scientifiche.

“La persona non è il suo disturbo – sottolinea Bettinardi -. Il nostro punto di partenza è guardare all’individuo nella sua completezza, valorizzando risorse, interessi, capacità e obiettivi sui quali costruire un progetto individuale. Il modello bio-psico-sociale permette di superare una logica esclusivamente farmacologica e di promuovere interventi che non si limitano a ridurre i sintomi, ma rafforzano fiducia, autonomia e senso di autoefficacia”. Un approccio che richiede interventi integrati – farmacologici, psicologici, assistenziali, psicoeducativi e riabilitativi – e il coinvolgimento della famiglia e della rete sociale. Centrale è il lavoro delle équipe multiprofessionali, che riuniscono psichiatri, psicologi, infermieri, OSS, educatori, tecnici della riabilitazione, analisti e tecnici Aba.

Dalla residenzialità all’autonomia

Tra le priorità del mandato ci sono i percorsi di residenzialità sanitaria e sociosanitaria, con l’obiettivo di garantire interventi appropriati rispetto ai bisogni delle persone e favorire, quando possibile, il passaggio verso condizioni di maggiore autonomia. Saranno quindi monitorati inserimenti, tempi di permanenza e possibilità di evoluzione verso soluzioni a minore intensità assistenziale, compreso il co-housing. Accanto alla residenzialità, il programma prevede lo sviluppo di progetti individualizzati di recovery, inclusione sociale e inserimento lavorativo. Tra gli strumenti c’è anche il Budget di Salute, quando indicato, per sostenere percorsi di domiciliarità, abitare supportato e integrazione nel contesto sociale e lavorativo. “Recovery non si costruisce soltanto all’interno di un servizio, ma anche nelle relazioni e nei contesti quotidiani della persona”, sottolinea Bettinardi.

Più integrazione tra i servizi

Un’altra direttrice riguarda il rafforzamento del raccordo tra le diverse Unità operative di Salute mentale e dipendenze patologiche, per favorire programmi di cura condivisi e garantire continuità nei passaggi tra servizi e diversi setting assistenziali.

In questa prospettiva rientra l’aggiornamento e la valutazione dei Percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), in linea con le più recenti linee guida e raccomandazioni, con particolare attenzione alle persone adulte con disturbo dello spettro autistico e agli adulti fragili. Il lavoro coinvolgerà équipe multiprofessionali, Distretti, servizi sociali, medici di medicina generale, Terzo settore, associazioni, familiari e autorità giudiziaria. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla transizione all’età adulta delle persone con disturbo dello spettro autistico. “In tutti i percorsi di cura occorre documentare e valutare gli esiti delle nostre azioni – afferma Bettinardi –. Verificare i risultati non è soltanto un adempimento burocratico, ma un dovere etico e metodologico del lavoro sanitario”.