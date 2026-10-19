La pioggia non ferma la castagnata alla Costa di Casaliggio
Dopo la celebrazione della Santa Messa al mattino, nel pomeriggio l’accogliente podere della famiglia Ceriati ha ospitato un momento conviviale
Il maltempo del fine settimana non ha fermato domenica 18 ottobre la castagnata alla Costa di Casaliggio, frazione del Comune di Gragnano. Dopo la celebrazione della Santa Messa al mattino, nel pomeriggio l’accogliente podere della famiglia Ceriati ha ospitato, come già lo scorso anno, un momento conviviale. I volontari del Gruppo Sportivo Costa, guidati da Gabriele Bacci, hanno allestito gli stand gastronomici, con prelibatezze piacentine: panini con il salame cotto, chisolini e salume, polenta con i ciccioli o bianca, servita con il gorgonzola. Vini locali, torte genuine e le immancabili caldarroste hanno completato il menù.
Gli organizzatori hanno allestito anche alcuni gazebo come riparo, nel caso in cui la pioggia potesse dar noia, ma il pomeriggio è stato accompagnato solo da un grigiore autunnale, attenuato dalla voglia di stare in compagnia. In serata la premiazione del tradizionale gioco per indovinare peso e lunghezza di coppa e salame, appesi in alto su una gru: per la prima volta nella storia di manifestazione, entrambi i salumi sono finiti nelle mani di due residenti della frazione.