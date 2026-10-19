La pioggia non ferma la castagnata alla Costa di Casaliggio

Il maltempo del fine settimana non ha fermato domenica 18 ottobre la castagnata alla Costa di Casaliggio, frazione del Comune di Gragnano. Dopo la celebrazione della Santa Messa al mattino, nel pomeriggio l’accogliente podere della famiglia Ceriati ha ospitato, come già lo scorso anno, un momento conviviale. I volontari del Gruppo Sportivo Costa, guidati da Gabriele Bacci, hanno allestito gli stand gastronomici, con prelibatezze piacentine: panini con il salame cotto, chisolini e salume, polenta con i ciccioli o bianca, servita con il gorgonzola. Vini locali, torte genuine e le immancabili caldarroste hanno completato il menù.