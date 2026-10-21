La Regione approva la sua prima legge quadro sulla cultura

Bologna – Con l’approvazione oggi (21 ottobre) in Assemblea legislativa, l’Emilia-Romagna si dota della sua prima legge quadro sulla cultura, accorpando una quindicina di normative di settore esistenti. “Si tratta – sottolinea la Regione – dell’intervento di riforma più significativo del settore, che armonizza, aggiorna e innova il sistema culturale, riconoscendo il ruolo strutturale della cultura nelle politiche pubbliche e nella vita delle comunità”. La nuova norma, che nasce su proposta della Giunta, è frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto oltre 600 realtà rappresentative dell’intero il sistema culturale regionale; è composta da 76 articoli e riunisce in un unico testo organico patrimonio, servizi culturali, spettacolo, cinema e audiovisivo, editoria, promozione della lettura, memoria storica, welfare culturale, imprese culturali e creative.

Tra le principali direttrici innovative del testo legislativo emerge il welfare culturale, che mette a sistema il legame profondo tra cultura, salute e benessere: l’arte, lo spettacolo e la fruizione del patrimonio diventano strumenti di prevenzione, inclusione e prevenzione del disagio. Un altro punto caratterizzante è la valorizzazione delle imprese culturali e creative con il sostegno alle startup innovative, alla qualità del lavoro, all’innovazione e all’internazionalizzazione, che si accompagna a quella delle nuove competenze professionali come elemento qualificante per il futuro delle giovani generazioni. E ancora, una direttrice importante della nuova legge è la rigenerazione urbana a base culturale per riqualificare spazi e luoghi attraverso la cultura e i centri culturali polifunzionali come nuovi presìdi di prossimità, con priorità alle aree interne e ai piccoli Comuni.

“E’ una riforma profonda e innovativa: si basa sul riconoscimento che la cultura non è un ambito accessorio delle politiche pubbliche, ma un diritto e una risorsa fondamentale per la crescita e il benessere degli individui, una leva fondamentale di sviluppo, l’elemento costitutivo della qualità democratica e della capacità dei territori di costruire il proprio futuro – sottolineano il Presidente della Regione Michele de Pascale e l’assessora alla Cultura Gessica Allegni -. Con questa legge rafforziamo l’impegno a investire in un sistema forte che produce conoscenza, lavoro qualificato e sviluppo, valorizzando la capacità creativa e lo straordinario patrimonio, materiale e immateriale, dell’Emilia-Romagna. Allo stesso tempo ampliamo sensibilmente il raggio di azioni, obiettivi e possibilità di intervento della Regione, ponendo le condizioni per rispondere ai cambiamenti e ai bisogni culturali del nostro tempo: quelli di chi la cultura la produce e la promuove, quelli dei pubblici e delle comunità, quelli di un sistema economico in cui sempre più assume un peso la ricchezza generata dal sistema produttivo culturale e creativo, che già oggi vede l’Emilia-Romagna distinguersi a livello nazionale”. “Per la prima volta – aggiungono de Pascale e Allegni – la legge riconosce il welfare culturale, nella convinzione che l’accesso all’arte, al patrimonio, alla lettura e allo spettacolo possa contribuire concretamente alla prevenzione, all’inclusione e al benessere delle persone. Una visione che pone al centro l’accessibilità, la partecipazione, l’inclusione sociale, la sostenibilità e il superamento dei divari territoriali. Un obiettivo che aumenterà la collaborazione e il lavoro trasversale tra gli assessorati sotto una comune responsabilità politica. Siamo particolarmente orgogliosi – chiudono presidente e assessora – di avere scelto, ancora una volta, la strada del percorso partecipativo per realizzare, assieme a tutti i soggetti coinvolti, una riforma ambiziosa, ma il più possibile condivisa. L’approvazione di questa legge è un risultato di cui siamo soddisfatti, ma anche l’inizio di un cammino per consolidare una rete ancora più attrattiva, plurale e all’altezza delle sfide contemporanee”.

Elementi distintivi della legge – Il nuovo testo normativo parte dalla valorizzazione di tutto ciò che già rende ricco e vitale l’ecosistema culturale della regione: recepisce e consolida il sistema regionale di archivi, musei e istituti culturali, rafforza la tutela e la valorizzazione del patrimonio materiale, immateriale e digitale, dei giardini storici e case museo, dei paesaggi culturali e dei siti Unesco. Si valorizza il ruolo delle biblioteche pubbliche in merito alla loro crescente funzione sociale di presidi culturali di comunità e si introduce un articolo dedicato agli ecomusei, contesti in grado di promuovere processi partecipativi, attività di ricerca e iniziative di comunità. Viene introdotta una logica di filiera integrata editoria-libro-lettura, che include pienamente il digitale e si basa sull’educazione alla lettura, con il Patto regionale per la lettura, finalizzato a coinvolgere tutte le biblioteche e i servizi territoriali nella sua promozione. La legge conferma e sviluppa gli strumenti di sostegno allo spettacolo dal vivo, alla produzione musicale, al cinema e all’audiovisivo, valorizzando il ruolo della Film Commission e della Music Commission regionali – che rappresentano componenti d’eccellenza e sempre più dinamiche – e le arti visive, il fumetto e la fotografia. Vengono introdotte nuove misure per i locali di musica dal vivo, si rafforza il sistema regionale dei festival e la qualificazione delle scuole di musica, teatro, danza e cinema. Entrano tra le competenze della cultura le rievocazioni storiche insieme ai carnevali, come espressioni di identità culturale, delle tradizioni e del patrimonio immateriale delle comunità emiliano-romagnole. Accanto a tutto questo, si intende consolidare l’impegno sulla memoria del Novecento, estendendo lo sguardo anche al XIX secolo, con particolare attenzione al Risorgimento e alla nascita del Tricolore, riconosciuti come radici profonde della democrazia italiana.

Il percorso partecipativo – Un cammino partito dal dialogo fruttuoso del percorso partecipativo avviato un anno fa, con il Forum permanente degli assessori alla cultura di tutti i territori della regione e proseguito insieme alle protagoniste e ai protagonisti del mondo culturale che ha coinvolto oltre 600 realtà tra enti locali, associazioni di categoria, reti associative, sindacati, hub della cultura e della creatività, realtà dello spettacolo dal vivo, musei, biblioteche e archivi storici prima di approdare, con l’iter legislativo, nel confronto in Commissione e in Assemblea. Un lavoro che ha messo in relazione istituzioni, luoghi della cultura, operatori e comunità, riconoscendo nella loro capacità di collaborare una risorsa strategica per lo sviluppo regionale. (Rita Costi)