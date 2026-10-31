La salute abita qui: il 7 novembre la Casa della comunità di Podenzano aperta ai cittadini

La salute si costruisce anche attraverso piccoli gesti quotidiani, controlli di prevenzione e una maggiore conoscenza dei servizi a disposizione. È questo lo spirito con cui sabato 7 novembre la Casa della comunità di Podenzano, in via Dante Alighieri 18/20, aprirà le porte ai cittadini per una nuova tappa di La salute abita qui, il percorso promosso dall’Azienda Usl di Piacenza per avvicinare le persone ai servizi sanitari e sociosanitari del territorio. L’appuntamento prenderà il via alle 9.30 con i saluti istituzionali e proseguirà per tutta la mattinata con un programma di incontri, attività di prevenzione, consulenze e occasioni di confronto diretto con i professionisti.

Non una semplice visita alla struttura, quindi, ma un’opportunità per scoprire concretamente cosa offre la Casa della comunità, conoscere le persone che vi lavorano e ricevere informazioni utili per prendersi cura della propria salute e di quella dei propri familiari. La prevenzione sarà una delle protagoniste della giornata. I cittadini potranno incontrare i professionisti della Cardiologia per elettrocardiogramma e valutazione del rischio cardiovascolare. Spazio anche alla prevenzione del diabete, con attività dedicate alla valutazione del rischio di sviluppare la malattia, e alla salute della memoria, con la possibilità di confrontarsi con geriatri e psicologi e partecipare a brevi valutazioni cognitive. Tra le opportunità della mattinata anche la vaccinazione antinfluenzale, nell’ambito della campagna stagionale, e la possibilità di ricevere informazioni sui programmi di screening oncologico, verificando la propria situazione rispetto agli inviti ai controlli previsti dal Servizio sanitario regionale. Ampio spazio sarà riservato anche ai corretti stili di vita, con consigli sull’alimentazione e incontri dedicati alla salute nelle diverse fasi della vita. I professionisti approfondiranno temi come la celiachia e le malattie infiammatorie intestinali, la menopausa e l’importanza di riconoscere e affrontare precocemente i disturbi della memoria. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle famiglie, con attività di informazione e dimostrazioni sulle manovre di disostruzione pediatrica.

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Durante l’open day sarà inoltre possibile conoscere più da vicino il lavoro degli infermieri impegnati nell’assistenza alle persone con patologie croniche e nei bisogni occasionali, i servizi di assistenza domiciliare, gli ambulatori e le attività rivolte ai cittadini nelle diverse età della vita. Saranno presenti anche i professionisti della Farmacia ospedaliera, con consigli sul corretto utilizzo e sulla conservazione dei medicinali, e gli operatori dello Sportello unico, a disposizione per orientare i cittadini nell’accesso ai servizi e nell’utilizzo degli strumenti digitali della sanità. Ad arricchire la giornata contribuiranno le associazioni e le realtà del volontariato del territorio, insieme alle iniziative dedicate al movimento e alla promozione di stili di vita sani.