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“La scuola è di tutti”, il messaggio dell’istituto comprensivo 5 ai bimbi e alle famiglie

23 ottobre 2026 | 11:39
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di Redazione

Redazione

&#8220;La scuola è di tutti&#8221;, il messaggio dell&#8217;istituto comprensivo 5 ai bimbi e alle famiglie

La preside dell’istituto comprensivo 5 di Piacenza, Monica Caiazzo, ha diffuso così il messaggio della comunità educativa

“In tutti i plessi del nostro Istituto Comprensivo abbiamo appeso all’ingresso un pensiero semplice, un messaggio per dire alle bambine e ai bambini, alle famiglie e a tutta la comunità che la scuola è casa di tutte e di tutti”. La preside dell’istituto comprensivo 5 di Piacenza, Monica Caiazzo, ha diffuso così il messaggio della comunità educativa.

“La scuola è un luogo che accoglie, che non fa distinzioni e che mette al centro il benessere di ogni bambina e di ogni bambino. Perché accoglienza e fiducia nei valori costituzionali si costruiscono ogni giorno, a partire dalla porta d’ingresso”.