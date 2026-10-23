“La scuola è di tutti”, il messaggio dell’istituto comprensivo 5 ai bimbi e alle famiglie
23 ottobre 2026 | 11:39
La preside dell’istituto comprensivo 5 di Piacenza, Monica Caiazzo, ha diffuso così il messaggio della comunità educativa
“In tutti i plessi del nostro Istituto Comprensivo abbiamo appeso all’ingresso un pensiero semplice, un messaggio per dire alle bambine e ai bambini, alle famiglie e a tutta la comunità che la scuola è casa di tutte e di tutti”. La preside dell’istituto comprensivo 5 di Piacenza, Monica Caiazzo, ha diffuso così il messaggio della comunità educativa.
“La scuola è un luogo che accoglie, che non fa distinzioni e che mette al centro il benessere di ogni bambina e di ogni bambino. Perché accoglienza e fiducia nei valori costituzionali si costruiscono ogni giorno, a partire dalla porta d’ingresso”.