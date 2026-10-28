La squadra del Don Orione “deepbot robotics” premiata ai Robotgames di Milano

deepbot robotics premiati ai ROBOTGAMES di UCIMU Academy per il loro progetto “MagaZinga” – Si è da poco conclusa la seconda edizione dei Robotgames, un concorso di robotica e automazione promosso da Ucimu Academy e patrocinato da Fondazione Ucimu, rivolto agli studenti dei licei scientifici, degli istituti tecnici tecnologici e degli istituti professionali. L’iniziativa è pensata per stimolare i ragazzi a cimentarsi nella realizzazione di prototipi di automazione robotica con applicazione al mondo dell’industria. La premiazione avviene durante la fiera BI-MU, la biennale delle macchine utensili e dell’automazione industriale che, quest’anno, si è svolta a Fieramilano Rho il 15 e 16 ottobre. Sono dieci le squadre finaliste provenienti da tutto il territorio nazionale.

I ragazzi della squadra valtidonese, con sede all’Istituto professionale Don Orione, non si sono lasciati scappare l’occasione di partecipare al contest. Nel mese di marzo hanno presentato la bozza del loro progetto chiamato “MagaZinga” riuscendo a passare alla fase finale, momento in cui avrebbero dovuto presentare a una giuria tecnica il prototipo costruito e funzionante. MagaZinga è una piattaforma mobile automatizzata formata da una base motrice a sei ruote e un pantografo di sollevamento progettata per movimentare materiale all’interno del magazzino già esistente di una fonderia limitando così l’utilizzo di carrelli elevatori in spazi ristretti e spesso occupati dagli operai. Durante la fase di progettazione i ragazzi hanno svolto diversi sopralluoghi presso Fondershell srl, azienda che si è messa a disposizione per valutare l’applicazione in campo. CAD Disegni srl e NG Maker sono stati consulenti per la parte meccanica mentre MECT srl, azienda elettronica torinese, ha fornito la parte di controllo PLC.

Il prototipo è stato poi disegnato, costruito e programmato interamente dal team lavorando durante i mesi estivi nel proprio laboratorio. L’originalità del progetto, l’applicazione reale, la costruzione di una rete di collaboratori e l’atteggiamento professionale mostrato dal team durante la presentazione hanno consentito di essere una delle tre squadre finaliste premiate dalla giuria ricevendo inoltre l’invito per partecipare alla prossima edizione dei ROBOTGAMES. Ma non è ancora il momento di riposarsi: il team si sta già preparando per il prossimo importante appuntamento, la fiera METAL MATERIA in programma il 5 e 6 novembre 2026 a Piacenza Expo.