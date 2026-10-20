La storia della pittrice Sofonisba Anguissola, al Gioia incontro con Chiara Montani
Un approfondimento con l’autrice del romanzo “Il destino di Sofonisba”
Nei giorni scorsi, le classi 5B Classico, 5A Linguistico e la 4 G Linguistico Quadriennale del Liceo Gioia hanno avuto la possibilità di incontrare la scrittrice Chiara Montani con la quale si sono confrontati sul romanzo Il destino di Sofonisba, edito da Neri Pozza. L’attività rientra in un approfondimento di Storia dell’Arte ed Educazione Civica del professore Stefano Amato, sui diritti della donna nell’arte, tra il Cinquecento e la contemporaneità.
Attraverso il romanzo di Montani, gli studenti hanno approfondito la storia della pittrice Sofonisba Anguissola, decantata anche da Giorgio Vasari nel suo trattato biografico Le Vite; nel romanzo, la fantasia dell’autrice si è intrecciata con una puntuale ricostruzione storica, analizzando cosa significasse essere donna e pittrice nel XVI secolo, quando alle donne non era concesso studiare in Accademia o studiare privatamente la prospettiva e l’anatomia, o ancora la virtù artistica non veniva riconosciuta alle donne, ma era un valore riconosciuto solo agli uomini. Sofonisba in questo contesto riesce ad emergere, sostenuta dal padre, e ottiene di essere accolta alla corte di Filippo II di Spagna, diventando dama della regina, Elisabetta di Valois, e sua pittrice personale. Allo stesso tempo, anni dopo, ormai matura, cercherà la sua indipendenza di donna, scegliendo di sposare in seconde nozze e per amore, Orazio Lomellini, di circa venticinque anni più giovane di lei.
Studentesse e studenti hanno avuto quindi modo di comprendere meglio che la Storia dell’Arte non è fatta solo di analisi di dipinti, ma è una disciplina molto più complessa che si intreccia con la storia e l’antropologia di tutte le epoche. Ragazze e ragazzi hanno dimostrato passione nella lettura del romanzo di Montani, cogliendone il suo valore; si sono approcciati con interesse e curiosità sia alle attività svolte in classe, sia all’incontro con la scrittrice, alla quale hanno posto quesiti profondi, frutto della loro sensibilità. Allo stesso modo, la scrittrice, nonché pittrice e arteterapista, ha risposto con piacere alle loro domande e condiviso la sua vita e la sua formazione: un confronto utile a studentesse e studenti, anche in un’ottica di orientamento sulle loro scelte universitarie e professionali.