La Val Nure e la Val Chero in vetrina a Golosaria con le eccellenze

I sapori della Val Nure e della Val Chero arrivano a Golosaria. Sabato 31 ottobre, nell’Area Eventi del padiglione 8 di Fiera Milano Rho, l’Unione Valnure Valchero sarà protagonista di un pomeriggio dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, con uno show cooking e un wine tasting. L’appuntamento si inserisce nelle attività di Emilia Wine Experience, il progetto di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio emiliano realizzato con il contributo di Destinazione Turistica Emilia. «Portare la Val Nure e la Val Chero a Golosaria significa dare voce a un territorio attraverso i suoi prodotti e chi li realizza trasformando l’incontro con i sapori in un invito a scoprire i luoghi da cui nascono: questi due momenti rappresenteranno un’occasione per avvicinare il pubblico alle nostre eccellenze e stimolare la curiosità di visitare il territorio, è del resto questo lo spirito di Emilia Wine Experience, progetto che da alcuni anni mira a fare rete e valorizzare il legame tra enogastronomia e turismo», dichiara Elisabetta Virtuani, direttore della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini.

Quello di sabato sarà davvero un viaggio tra cucina e vino che mette al centro i prodotti e le aziende dei cinque Comuni dell’Unione: dal pomodoro all’olio extravergine piacentino, dal Grana Padano DOP ai funghi porcini, fino ai salumi DOP piacentini abbinati a giardiniera e ciccioli. A fornire i prodotti saranno le realtà locali, tra salumifici, oleifici, caseifici e agriturismo. A completare il racconto del territorio sarà la Malvasia di Candia Aromatica, proposta in sei interpretazioni da altrettante cantine della Val Nure, in particolare del Comune di Vigolzone. Il primo momento, alle 14, Val Nure Val Chero: che gusto di territorio!, vedrà lo show cooking a cura di Andrea Molinelli e Greta Magnani di Mani in Pasta, soci della Strada dei Colli Piacentini, prepareranno i pisarèi e fasò con un tocco speciale. Lo show cooking sarà accompagnato da una degustazione di salumi DOP piacentini abbinati a giardiniera e ciccioli. Nel secondo momento, in programma alle 15.30, “Malvasia di Candia Aromatica: l’Oro Giallo dei Colli Piacentini”, il giornalista Marco Gatti, insieme al Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini, Stefano Pizzamiglio, condurrà il wine tasting dedicato alle diverse espressioni di questo vitigno. In degustazione i vini di sei cantine: La Tosa, Labrè, Barattieri, Villa Rosalba, Baraccone e Cantine Romagnoli.