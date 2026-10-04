La vittoria sfugge di mano alla Bakery: Perugia sorprende i biancorossi 75-82

Epilogo amaro alla prima del PalaBakery per Piacenza che fa e disfa di fronte ad una Perugia che prima sembra uscita dalla partita ma poi rientra prepotentemente, spezzando definitivamente l’equilibrio in un ultimo parziale dove dal più dieci biancorosso si passa ad un parziale di 21-4 per gli umbri, che chiude definitivamente la contesa.

Avvio di gara equilibrato, dopo la tripla di Galdiolo c’è Prosek ad appoggiare sulla tabella per il 7-5. Quarta stacca il pass del 10-9 con Perugia che trova il fallo e il 10-12 ma è ancora il play biancorosso a colpire dalla distanza, 13-12. Si prosegue nei binari dell’equilibrio con gli umbri che trovano una lunghezza di vantaggio con due liberi nel finale.

Perugia va sul più quattro al ritorno in campo, Paoletti in sospensione per il 20-22. Qualche imprecisione di troppo sul fronte biancorosso con gli avversari che non restano a guardare e piazzano il 22-28: la risposta passa ancora dalle mani di Paoletti che trova la tripla del 25-28. Gli ospiti si confermano letali dalla distanza, Prosek dalla lunetta infila il 32-24, Yak Deng dal pitturato porta lo score sul 34-36. Nel finale si colpisce dalla lunetta, alla pausa lunga è 39-38.

Quarta riapre le danze dopo l’intervallo, Perugia però mantiene alte le percentuali e vola sul 41-45: il grifone deve però ancora una volta fare i conti con il numero 66 biancorosso e Paoletti per il 46-45 per una Bakery più convinta e convincente sotto canestro. Si sblocca anche il tabellino di El Agbani in un terzo quarto ricco di capovolgimenti di fronte chiuso sul 60-58.

Yak Deng e Paoletti a segno, la Bakery trova il massimo vantaggio (65-58) ritoccato nell’azione successiva da un inarrestabile Paoletti (68-58). Yak Deng gioca d’astuzia per il 71-61 ma Perugia rialza la testa con una tripla piuttosto perentoria (71-66) per una gara che si riapre negli ultimi quattro minuti (71-70). Timeout Piacenza ma l’abbrivio è tutto degli ospiti che mettono la freccia (72-75) e si trovano avanti di quattro lunghezze negli ultimi quarantaquattro secondi chiudendo i conti sul 75-82

BAKERY BASKET PIACENZA-GRYPHO BASKET PERUGIA 75-82 (18-19, 39-38, 60-58)

BAKERY BASKET PIACENZA: Yak Deng 9, Galdiolo 13, Beccari, Fanè, Milani Pietro, Milani Riccardo, Callegari, Paoletti 25, Prosek 9, Quarta 16, El Agbani 3. NE: Marroni. All. Salvemini. Ass.ti: Bernini-Bazzoni