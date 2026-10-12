Laboratori e simulazioni, a Ferriere due giorni di formazione per 29 nuovi YouthBanker

Un modo per fare squadra, per formarsi e per acquisire consapevolezza dei bisogni e dei temi legati alla nostra montagna, dove la presenza di giovani si riduce e cresce il bisogno di attenzione e progettualità. Si è tenuta lo scorso finesettimana, sabato 10 e domenica 11 ottobre, la due giorni di formazione intensiva che ha coinvolto i 29 ragazzi e ragazze che sono stati selezionati per guidare le tre sezioni territoriali della YouthBank nel corso del 2026-2027. Per il secondo anno consecutivo, ad ospitare il ritiro del gruppo di giovani è stato il Comune di Ferriere, in Alta Valnure, dove i ‘banker’ hanno alloggiato presso l’ostello del paese, il Ferriere Sport Camp, accolti con calore dal vicesindaco Paolo Scaglia e dalla consigliera comunale Roberta Golzi. L’iniziativa di cittadinanza attiva e leadership giovanile promossa dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano rinnova dunque il suo appuntamento residenziale nell’alta valle, a cui seguirà un’ulteriore sessione rivolta ai ‘banchieri’ vigevanesi, in programma per il 23 ottobre prossimo nella cittadina lombarda.

In questi due giorni i partecipanti hanno preso parte a un percorso dinamico, che ha alternato sessioni teoriche, laboratori pratici, simulazioni esperienziali. Si è parlato di come è organizzato il Terzo Settore a Piacenza, di cosa fa, come agisce, come si gestisce la YouthBank. Alcuni moduli sono stati dedicati al project management, alla rilevazione dei bisogni, al pensiero strategico, a come si redige un bando, ci si relazione con le istituzioni e si selezionano e monitorano le iniziative da finanziare.

L’esperienza residenziale avvia un impegno lungo oltre un anno in cui i ragazzi amministreranno risorse economiche reali per generare cambiamenti concreti nella comunità, secondo il motto internazionale della rete YouthBank: «Real lives, real money, real change».

Ad accompagnare il gruppo nel ruolo di facilitatori i coordinatori Edoardo Favari e Giulia Guardiani. «La formazione ha l’obiettivo di abilitare i giovani ad essere il più possibile autonomi nell’azione – spiega Edoardo Favari, coordinatore del progetto YouthBank insieme a Giulia Guardiani -. È questa la caratteristica che ci distingue da altre iniziative di cittadinanza attiva: la Fondazione di Piacenza e Vigevano mette a disposizione un budget reale e dà ai giovani fiducia, autonomia e la responsabilità di decidere su quali progetti sociali, rivolti ai giovani, investire queste risorse. E i ragazzi prendono questo compito molto seriamente, capiscono che la coperta è sempre corta, che occorre scegliere i progetti da finanziare con rigore, che finanziare il progetto sbagliato significa sprecare risorse destinate al bene comune. Durante il percorso, oltre alle competenze, si matura anche la consapevolezza dei meccanismi della progettazione sociale». «Stiamo portando avanti con convinzione questo progetto per offrire ai giovani tra i 16 e i 25 anni un’opportunità di cittadinanza attiva e leadership sociale – precisa il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, perché le nuove generazioni non siano soltanto osservate, seguite, supportate, come portatrici di necessità e beneficiarie di progetti, ma diventino il più possibile protagoniste del cambiamento di cui hanno bisogno».

Il gruppo che guiderà le tre sezioni piacentine per l’annualità 2026-2027 è composto da:

YouthBank Piacenza Città: Aicha Moudani, Carlotta Sali, Eleonora Cironi, Elisabetta Epi, Sofia Noemi Lucrezia Balda, Teresa Pozzoli, Veronica Tassi, Axel Superchi, Blerta Gjuci, Juliana Bianchi, Sofia Vittoria Brancati.

YouthBank Piacenza Ponente: Alessandro Amorini, Alice Favari, Giulio Fontanella, Laura Fantini, Lisa Bonelli, Lorenzo Tramelli, Lucrezia Mangiarotti, Noemi Marenghi, Mario Alessandro Rebonato.

YouthBank Piacenza Levante: Alice Lombardelli, Arman Singh, Benedetta Bisi, Daniele Spina, Donato Lorenzo Salzillo, Leonardo Tinelli, Samuele Trabucchi, Filippo Adinolfi, Roberta Patelli.