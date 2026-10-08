Ladri di gasolio rubano motrice e tentano di speronare l’auto dei Metronotte
E’ successo a Piacenza poco dopo le due e mezza di notte in via Bazzani
Ladro di gasolio in fuga, scatta l’inseguimento di una pattuglia Metronotte, che rischia di essere speronata. E’ successo a Piacenza poco dopo le due e mezza di notte in via Bazzani.
Le guardie giurate di Metronotte hanno notato dei movimenti sospetti a bordo di un camion in sosta. Il mezzo aveva i serbatoi forzati e il carburante era stato prelevato. A quel punto la motrice del camion si è messa in moto e l’uomo alla guida è partito, allontanandosi a velocità elevata; giunto in via Lorenzini, si è fermato facendo retromarcia e tentando di speronare l’auto dei Metronotte, che nel frattempo hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.
L’uomo ha proseguito la sua folle corsa lungo via Emilia Parmense, scendendo lungo una strada laterale che porta verso Ponte sul Nure, dove ha abbandonato la motrice del camion. Gli operatori Metronotte, insieme ai carabinieri hanno ispezionato il mezzo: sono stati ritrovati arnesi da scasso e una grossa pompa per aspirare gasolio. Il materiale è stato sequestrato dai militari, che hanno avviato le indagini del caso.