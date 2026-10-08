Ladri di gasolio rubano motrice e tentano di speronare l’auto dei Metronotte





Le guardie giurate di Metronotte hanno notato dei movimenti sospetti a bordo di un camion in sosta. Il mezzo aveva i serbatoi forzati e il carburante era stato prelevato. A quel punto la motrice del camion si è messa in moto e l’uomo alla guida è partito, allontanandosi a velocità elevata; giunto in via Lorenzini, si è fermato facendo retromarcia e tentando di speronare l’auto dei Metronotte, che nel frattempo hanno chiesto l’intervento dei carabinieri.