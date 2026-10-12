L’alta pressione resiste fino a venerdì poi ingresso di aria più fredda

L’alta pressione incalza da ovest e farà evolvere velocemente verso levante l’impulso instabile che sta interessando molte regioni nella giornata odierna. Nelle prossime 12-18 ore la nostra Penisola verrà interessata da correnti settentrionali che faranno scendere le temperature a valori più inclini alla stagione in corso.

Lunedì 12 ottobre rovesci e temporali sparsi al centro-sud e sull’Emilia-Romagna, bello al nord-ovest, temperature in calo. Martedì 13 e macrolide 14 ottobre soleggiato ovunque a parte residui fenomeni sulle regioni estreme in via di attenuazione. Temperature attese sul nostro paese alle ore 8 dei giorni citati sopra i valori saranno ad una cifra, fino a 5-6° saranno possibili nelle vallate interne dell’Appennino centro-settentrionale, ovviamente in condizioni di calma di vento e cielo sereno. Anche la Pianura Padana vedrà valori termici sotto i 10°, specie sul settore centro-orientale ed in assenza di nuvolosità. Nel corso della giornata il sole scalderà l’ambiente e riporterà le temperature oltre i 20°. A metà settimana le temperature torneranno a salire, toccando punte termiche più inclini alla prima parte di settembre piuttosto che alla metà di ottobre. Infatti, sulla nostra Penisola, si avrà campo libero all’alta pressione non solo in Italia, ma su gran parte del nostro Continente. Di notte le inversioni termiche sulle pianure e nelle vallate incassate dell’Appennino porteranno valori anche pungenti, ma basterà “accendere” la lampadina del sole per vedere i termometri salire verso temperature ben al di sopra della media del periodo.

Vi diciamo queste cose perché dal punto di vista fenomenologico non ci sarà nulla da segnalare, dato che il gigante stabilizzante farà piazza pulita di nubi e piogge da nord a sud. Di notte le inversioni termiche sulle pianure e nelle vallate incassate dell’Appennino porteranno valori anche pungenti, ma basterà “accendere” la lampadina del sole per vedere i termometri salire verso temperature ben al di sopra della media del periodo. Vi diciamo queste cose perché dal punto di vista fenomenologico non ci sarà nulla da segnalare, dato che il gigante stabilizzante farà piazza pulita di nubi e piogge da nord a sud. Le temperature attese in Italia alle ore 15 mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, vi saranno punte di 26° nelle aree interne della Sardegna. In Pianura Padana la temperatura salirà ancora fino a 25-26°. Nel fine settimana da venerdì 16 ottobre parziale cedimento dell’alta pressione con le piogge non mancheranno del tutto, ma continueranno a presentarsi in modo discontinuo e disomogeneo. Per assistere ad una vera svolta, capace di riportare precipitazioni diffuse e regolari su gran parte d’Italia, sarà probabilmente necessario attendere il ritorno delle grandi perturbazioni atlantiche. Al momento, però, quell’appuntamento sembra ancora lontano.

IN DETTAGLIO a Piacenza per il periodo per la settimana da lunedì 12 a domenica 18 ottobre 2026:

Lunedì 12 ottobre giornata stabile con passaggi di nubi sparse alternate ad ampie schiarite, più soleggiata nel corso del pomeriggio. Assenza di piogge nelle prossime ore. Temperature: Clima gradevole con massima che raggiungerà i 21° e minima serale che scenderà intorno ai 9° (con circa 13°-15° percepiti in città in prima serata).

Martedì 13 ottobre un campo di alta pressione garantirà un’altra giornata asciutta. Si segnala la possibile formazione di foschie o banchi di nebbia al primo mattino in parziale dissolvimento, seguiti da cieli in prevalenza sereni. Temperature: Valori stazionari e miti di giorno: massima sui 21° e minima fresca a 9°.

Mercoledì 14 ottobre condizioni atmosferiche stabili. Il cielo si presenterà ampiamente soleggiato, pur con il transito di innocue velature o nubi alte e sottili che non oscurerà il sole. Temperature: Lieve aumento termico nei valori diurni con massima fino a 22°; minima mattutina intorno ai 10°.

Giovedì 15 ottobre splendida giornata ottobrina dominata dal sole. I cieli saranno completamente sereni o poco nuvolosi per l’intero arco del giorno. Venti deboli. Temperature: Clima molto mite nelle ore centrali con picco massimo a 22°, e minime notturne stabili a 10°.

Venerdì 16 ottobre si rinnova la stabilità anticiclonica su tutto il territorio piacentino. Il tempo si manterrà assoluto e soleggiato con cieli limpidi da mattino a sera. Temperature: Massima costante sui 21° – 22°, mentre la minima scenderà leggermente a 10° (punte di 12° in città), regalando un’alba fresca.

Sabato 17 ottobre progressivo cedimento dell’alta pressione. Il cielo passerà da parzialmente soleggiato a nuvoloso con nubi sparse. In tarda serata e nella notte aumenta il rischio di qualche debole pioviggine intermittente. Massima in lieve calo a 19° – 21° e minima sui 11° – 12°.

Domenica 18 ottobre giornata caratterizzata da spiccata variabilità e cieli prevalentemente nuvolosi o coperti. Rimane la possibilità di isolate e residue piogge leggere al mattino (probabilità al 30%), in attenuazione nel pomeriggio. Temperatura massima in flessione fino a 19° e minima stazionaria a 12°.

Stefano Cavanna