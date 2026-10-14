L’Antica Trattoria Cattivelli è Bottega Storica. “Un riconoscimento voluto dai nostri figli”

Quando la notizia ha iniziato a girare sui social, la sensazione è stata quella di un déjà vu. L’Antica Trattoria Cattivelli premiata come Bottega Storica? Ma non aveva ottenuto questo riconoscimento? Non era così, e chi ha deciso di riavvolgere il nastro di questa storia fino alle sue origini sono state proprio le giovani generazioni. A raccontarlo è Claudia Cattivelli, che guida il ristorante di Isola Serafini a Monticelli insieme alla sorella Emanuela e alla mamma Cesira. Alessandro e Celeste, i loro figli da poco entrati nell’attività di famiglia, hanno voluto avviare l’iter per il riconoscimento di Bottega Storica, assegnato ad attività radicate da tempo nel proprio territorio e con valore storico e culturale. Nelle scorse settimane il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante, ha premiato l’Antica Trattoria Cattivelli insieme alla Tabaccheria Forte e ad altri due ristoranti, la Trattoria da Maria e la trattoria I Malpensanti del Trieste.

Una gratificazione che va ad aggiungersi ad attestati forse più blasonati, come le chiocciole Slow Food e i Bibendum della Guida Michelin e le segnalazioni della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina, ma che ha un sapore particolare, perché arriva a ridosso di un anniversario importante: l’ottantesimo compleanno della trattoria, che cade nel 2027. “I nostri figli hanno voluto che fosse data testimonianza – racconta Claudia – dell’impegno della famiglia nell’arco di tutti questi anni, e sicuramente organizzeremo qualcosa per festeggiare gli ottanta anni della trattoria”.