L’Antica Trattoria Cattivelli è Bottega Storica. “Un riconoscimento voluto dai nostri figli”
Quando la notizia ha iniziato a girare sui social, la sensazione è stata quella di un déjà vu. L’Antica Trattoria Cattivelli premiata come Bottega Storica? Ma non aveva ottenuto questo riconoscimento? Non era così, e chi ha deciso di riavvolgere il nastro di questa storia fino alle sue origini sono state proprio le giovani generazioni. A raccontarlo è Claudia Cattivelli, che guida il ristorante di Isola Serafini a Monticelli insieme alla sorella Emanuela e alla mamma Cesira. Alessandro e Celeste, i loro figli da poco entrati nell’attività di famiglia, hanno voluto avviare l’iter per il riconoscimento di Bottega Storica, assegnato ad attività radicate da tempo nel proprio territorio e con valore storico e culturale. Nelle scorse settimane il sindaco di Monticelli, Gimmi Distante, ha premiato l’Antica Trattoria Cattivelli insieme alla Tabaccheria Forte e ad altri due ristoranti, la Trattoria da Maria e la trattoria I Malpensanti del Trieste.
Una gratificazione che va ad aggiungersi ad attestati forse più blasonati, come le chiocciole Slow Food e i Bibendum della Guida Michelin e le segnalazioni della Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina, ma che ha un sapore particolare, perché arriva a ridosso di un anniversario importante: l’ottantesimo compleanno della trattoria, che cade nel 2027. “I nostri figli hanno voluto che fosse data testimonianza – racconta Claudia – dell’impegno della famiglia nell’arco di tutti questi anni, e sicuramente organizzeremo qualcosa per festeggiare gli ottanta anni della trattoria”.
Che è iniziata, lo ricorda con orgoglio Claudia, nel 1947 con il pesce fritto e i salumi serviti dal nonno Guido Cattivelli, il Sindic, insieme alla moglie Pina. “A ogni passaggio di generazione, abbiamo aggiunto qualcosa in più al menù, ciascuno di noi ha dato il suo contributo”. Negli anni Sessanta la trattoria è gestita dal papà Valentino e dalla mamma Cesira, che ora affianca Claudia e Emanuela e i nipoti. Per un ristorante che si trova su un’isola, il Po è sempre presente, anche se è cambiato il rapporto della gente con il Grande Fiume. “Lo si vive meno, spesso è in secca. Ma io mi ricordo ancora, quando qui venivano i canottieri e i pescatori”. Forse per questo, il piatto che definisce l’identità dell’Antica Trattoria Cattivelli è la frittura di pesce d’acqua dolce. Amboline, pesce gatto e anguille sono il cordone ombelicale con il Sindic Guido. ”E’ il piatto con cui siamo nati, quello della tradizione” dice Claudia.