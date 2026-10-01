L’appello di Aido per il “Sì” che salva una vita: un piacentino su quattro disposto alla donazione

Parlare di dono significa parlare di vita, ma per farlo davvero bisogna saper scegliere le parole giuste, i contesti giusti e, a volte, anche le note giuste. Lo sa bene Gianfranco Antonelli, presidente dell’Aido provinciale di Piacenza, che in vista dell’evento in programma il prossimo 2 ottobre alle 20,30 a Travo traccia il punto della situazione su numeri, sfide culturali e futuro dell’associazione nel Piacentino. Un appuntamento atteso, inserito nel quadro delle Giornate nazionali del “Sì”, che vedrà salire sul palco la band “Vento del Nord” con un concerto tributo ai Nomadi, intervallato dalle testimonianze dirette di donatori e riceventi.

“La nostra priorità non è fare pubblicità ad Aido, ma parlare del senso profondo del dono e spingere le persone a dire un ‘Sì’ consapevole”, chiarisce subito Antonelli. “È la prima volta che utilizziamo il linguaggio della musica d’autore per veicolare questo messaggio. In passato abbiamo puntato sullo sport, come con la Partita per la Vita, svolta il 5 e 6 settembre e giunta ormai alla decima edizione, registrando tribune piene e grandissima partecipazione. Ora ci affidiamo ai Nomadi, storicamente sensibili a questi temi, per intercettare anche chi non andrebbe mai a un convegno tradizionale”.

A Piacenza la base soci Aido conta circa 11mila iscritti, una cifra stabile risultante dal bilanciamento tra i nuovi ingressi e lo storno dei deceduti. Il quadro generale del territorio si compone però su più livelli: sul fronte delle dichiarazioni ufficiali, che incrociano i dati di Aido, Asl e Comuni al momento del rinnovo della carta d’identità, nella provincia di Piacenza si registrano 89.162 posizioni registrate all’anagrafe. CONTINUA A LEGGERE SU WWW.GOODMORNINGPIACENZA.IT