L’Assigeco ospita San Vendemiano. Vettori “Siamo carichi”

Il primo viaggio in Sicilia della stagione si è tramutato in due punti di grande valore per l’Assigeco Piacenza, abile nel conquistare un successo che conferma le buone indicazioni di queste prime giornate. Il calendario, tuttavia, non concede soste e mette i Lupi davanti a un altro ostacolo considerevole per la seconda gara casalinga della stagione. Domenica 18 ottobre alle ore 18, sul parquet del PalaBanca di Piacenza arriva infatti la Rucker San Vendemiano. A tracciare la rotta alla vigilia del match è la guardia Enrico Vettori, che sottolinea l’importanza di scendere in campo con lo stesso carattere mostrato nelle ultime uscite: “Affrontiamo una squadra che ha perso le ultime due partite, perciò siamo consapevoli del fatto che arriveranno al PalaBanca con il dente avvelenato. Nonostante l’infortunio di Marangoni sono una squadra molto fisica e ben allenata. Dovremo cavalcare la scia delle ultime due sfide, restando sempre concentrati su entrambe le metà campo. Siamo carichi e confidiamo nel supporto dei nostri tifosi, sempre pronti a sostenerci”.

Contro Piazza Armerina è arrivata una vittoria preziosa. Cosa secondo te ha fatto la differenza in vostro favore, nonostante le percentuali al tiro non siano state tra le più brillanti? “È stata una partita che abbiamo vinto di squadra. Affrontavamo un viaggio impegnativo, una formazione che ha i nostri stessi obiettivi e nessuno si è preso la scena: siamo rimasti uniti, anche nei momenti di difficoltà, e ognuno ha messo il proprio mattoncino. Non è un qualcosa di scontato alla terza giornata, il che non vuol dire che siamo arrivati, anzi, ci riconosce il merito di essere stati bravi, ma deve essere solamente un punto di partenza”.

In questa prima fase di campionato la Serie B si sta confermando un campionato molto equilibrato. Quanto conta la solidità difensiva per indirizzare sfide così combattute? “Sta alla base. In un campionato totalmente imprevedibile come la Serie B Nazionale, la differenza si vede proprio dal lavoro difensivo. Parecchie squadre sono in grado di segnare ottanta/novanta punti di media a partita, perciò la difesa gioca un ruolo fondamentale e deve diventare il nostro marchio di fabbrica”.

Ti stai inserendo sempre più al meglio nei meccanismi biancorossoblu: come valuti questo tuo inizio di stagione e cosa ti sta chiedendo maggiormente coach Ghizzinardi? “Personalmente mi sto integrando bene, conoscevo già lo stile di gioco del coach e so cosa si aspetta da me. Ci tengo però a precisare che prima di tutto sono concentrato sugli obiettivi di squadra rispetto a quelli individuali, come credo i miei compagni. Per arrivare il più in fondo possibile dobbiamo farci trovare sempre tutti pronti e sapere quando, come e cosa fare. Ci saranno partite dove toccherà a me fare più canestro, altre in cui dovrò fare le scelte giuste per mettere in ritmo un compagno che è in ritmo. Siamo tutti focalizzati su questo sistema di pensiero: seppur giovani siamo ambiziosi e con un buon bagaglio di esperienze passate”.

A San Vendemiano hai vissuto la prima esperienza in Serie B lontano dalla tua Treviso. Che effetto ti fa ritrovarli per la prima volta da avversario? “A modo suo è un cerchio che si chiude, siccome a San Vendemiano ho vissuto il mio primo anno fuori casa. Avevo un ruolo marginale all’interno della squadra, però ho imparato e lavorato tanto sul mio gioco. Conservo ottimi ricordi di quell’esperienza, tuttavia ciò non mi distrae dal fatto che domenica vogliamo assolutamente vincere e trovare la terza vittoria consecutiva”.

RUCKER SAN VENDEMIANO – Da anni una delle squadre di vertice del campionato di Serie B Nazionale, la Rucker San Vendemiano in estate ha cambiato parecchie pedine al proprio roster, puntando invece sulla linea della continuità in panchina con la conferma di Federico Campanella, che nella scorsa stagione fu in grado di inanellare una serie di diciotto vittorie consecutive spingendo poi la squadra veneta fino a gara-5 di semifinale playoff contro la Virtus Roma. Proprio dalla capitale è arrivato il playmaker Marco Barattini, che va a condividere il backcourt titolare con la talentuosa guardia Lionel Abega e il serbo Marko Brekic, primo violino offensivo del roster e già visto in Italia nella parte finale dell’ultima annata a Omegna. Nello slot di ala troviamo Mattia Da Campo, reduce da una prestazione da venti punti nella sconfitta di misura con Reggio Calabria, mentre sotto le plance Ivan Onojaife è pronto a far valere tutte le sue doti atletiche. Portano energie fresche in uscita dalla panchina il capitano Nicolas Morici, il prodotto del vivaio della Reyer Venezia Alessandro Chapelli, un lungo con buone doti balistiche come Lazar Kekovic, mentre a inizio settembre, dopo il mancato arrivo di Petar Kuzmanic, è giunto in Veneto Daniele Magro, giocatore di grande esperienza sceso per la prima volta nel terzo campionato nazionale. Assente Tommaso Marangoni, che nell’ultima gara ha riportato una lussazione della caviglia. Due gli ex di serata: gli esterni biancorossoblu Enrico Vettori e Matteo Picarelli hanno vestito la maglia di San Vendemiano rispettivamente nel 2023/2024 e 2025/2026.