L’attualità di San Francesco “I suoi insegnamenti passano in mezzo alla vita”

Ancora oggi, a ottocento anni dalla sua morte, il messaggio rivoluzionario di San Francesco impregna tutti gli ambiti della società . Se ne è parlato durante un incontro che, in Università Cattolica del Sacro Cuore, ha avuto come relatore d’eccezione monsignor Felice Accrocca , arcivescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino – Foligno. A lui, storico del francescanesimo, il compito di tratteggiare la figura del Santo di Assisi il cui carisma, ancora oggi, non smette di influenzare i settori economici, pedagogici, ambientali della società. A testimoniarlo sono stati, dopo la lectio di monsignor Accrocca, le voci di tre professori ordinari, in rappresentanza delle dalle tre diverse Facoltà dell’Ateneo Piacentino: Erminio Trevisi per Scienze agrarie alimentari e ambientali, Marco Allena per Economia e Giurisprudenza e Pierpaolo Triani per Pedagogia Generale, Facoltà di Scienze della formazione.

Introdotto dal Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Marco Allena e da Luigi Lucini, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, monsignor Accrocca ha delineato la figura del santo che «non scelse di andare incontro ai poveri, ma di farsi povero tra poveri». «San Francesco – ha aggiunto – ci insegna che la fragilità è anche risorsa, perché ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva». Moderati dal direttore de Il Nuovo Giornale don Davide Maloberti, si sono alternate le voci dei tre rappresentanti di Università Cattolica. «Francesco – si è chiesto Trevisi – intende l’uomo che curatore che lascia l’ambiente come lo ha trovato senza desiderio di possesso, oppure come colui che custodisce, ma al tempo stesso utilizza e trae frutto? Chi opera in agricoltura sa che non si può restare con le mani in mano per combattere il cambiamento climatico le malattie perché l’obiettivo principale è sempre produrre cibo, perché la libertà dalla fame è il primo diritto delle persone». «Oggi noi parliamo di gestione della casa comune, di crisi ambientali e climatiche – ha rimarcato Licini – questioni su cui il messaggio di San Francesco ci interroga». «San Francesco – ha detto Triani – ci sollecita alla pedagogia dell’essenziale, della condivisione e dell’esperienza perché i suoi insegnamenti passano in mezzo alla vita». Al professor Allena il compito di indicare «quanto il messaggio di San Francesco abbia disseminato i secoli successivi per poi trovare la sua migliore espressione nel papato di Papa Francesco, che inquadra il fenomeno tributario come strumento per il bene comune e per il Creato».