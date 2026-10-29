L’attualità di San Francesco “I suoi insegnamenti passano in mezzo alla vita”
In Università Cattolica un incontro che ha avuto come relatore d’eccezione monsignor Felice Accrocca, arcivescovo della diocesi di Assisi
Ancora oggi, a ottocento anni dalla sua morte, il messaggio rivoluzionario di San Francesco impregna tutti gli ambiti della società. Se ne è parlato durante un incontro che, in Università Cattolica del Sacro Cuore, ha avuto come relatore d’eccezione monsignor Felice Accrocca, arcivescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino – Foligno. A lui, storico del francescanesimo, il compito di tratteggiare la figura del Santo di Assisi il cui carisma, ancora oggi, non smette di influenzare i settori economici, pedagogici, ambientali della società. A testimoniarlo sono stati, dopo la lectio di monsignor Accrocca, le voci di tre professori ordinari, in rappresentanza delle dalle tre diverse Facoltà dell’Ateneo Piacentino: Erminio Trevisi per Scienze agrarie alimentari e ambientali, Marco Allena per Economia e Giurisprudenza e Pierpaolo Triani per Pedagogia Generale, Facoltà di Scienze della formazione.
Introdotto dal Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Marco Allena e da Luigi Lucini, Preside della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali, monsignor Accrocca ha delineato la figura del santo che «non scelse di andare incontro ai poveri, ma di farsi povero tra poveri». «San Francesco – ha aggiunto – ci insegna che la fragilità è anche risorsa, perché ti aiuta a vedere le cose in un’altra prospettiva». Moderati dal direttore de Il Nuovo Giornale don Davide Maloberti, si sono alternate le voci dei tre rappresentanti di Università Cattolica. «Francesco – si è chiesto Trevisi – intende l’uomo che curatore che lascia l’ambiente come lo ha trovato senza desiderio di possesso, oppure come colui che custodisce, ma al tempo stesso utilizza e trae frutto? Chi opera in agricoltura sa che non si può restare con le mani in mano per combattere il cambiamento climatico le malattie perché l’obiettivo principale è sempre produrre cibo, perché la libertà dalla fame è il primo diritto delle persone». «Oggi noi parliamo di gestione della casa comune, di crisi ambientali e climatiche – ha rimarcato Licini – questioni su cui il messaggio di San Francesco ci interroga». «San Francesco – ha detto Triani – ci sollecita alla pedagogia dell’essenziale, della condivisione e dell’esperienza perché i suoi insegnamenti passano in mezzo alla vita». Al professor Allena il compito di indicare «quanto il messaggio di San Francesco abbia disseminato i secoli successivi per poi trovare la sua migliore espressione nel papato di Papa Francesco, che inquadra il fenomeno tributario come strumento per il bene comune e per il Creato».
Il vescovo di Assisi ha rivolto un invito agli interlocutori espressione delle tre diverse Facoltà dell’Ateneo Piacentino a «incentivare ricerche interdisciplinari per capire la trasversalità dell’eredità di San Francesco».