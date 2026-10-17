Lavori in A1, chiusa per quattro notti l’entrata di Piacenza Sud

Come informa Autostrade per l’Italia, sulla A1 Milano-Napoli e sulla R49 Complanare di Piacenza sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Nelle notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, dalle ore 21 alle 5, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la Complanare di Piacenza, verso Piacenza Sud/A21 Torino-Brescia; in alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stesa stazione verso Bologna e interconnettersi con la Complanare di Piacenza. Sulla Complanare di Piacenza sud (R49) sarà chiusa la stazione di Piacenza sud in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna; in alternativa si consiglia la stazione di Piacenza ovest sulla A21, le stazioni di Basso Lodigiano o Fiorenzuola sulla A1.