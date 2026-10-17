Lavori in A1, chiusa per quattro notti l’entrata di Piacenza Sud
Chiuso anche l’allacciamento con la Complanare di Piacenza verso Piacenza Sud/A21
Come informa Autostrade per l’Italia, sulla A1 Milano-Napoli e sulla R49 Complanare di Piacenza sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.
Nelle notti di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, dalle ore 21 alle 5, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la Complanare di Piacenza, verso Piacenza Sud/A21 Torino-Brescia; in alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stesa stazione verso Bologna e interconnettersi con la Complanare di Piacenza. Sulla Complanare di Piacenza sud (R49) sarà chiusa la stazione di Piacenza sud in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna; in alternativa si consiglia la stazione di Piacenza ovest sulla A21, le stazioni di Basso Lodigiano o Fiorenzuola sulla A1.
L’allacciamento con la Complanare di Piacenza, verso Piacenza sud/A21, sarà chiuso anche dalle ore 21 di venerdì 23 alle 5 di sabato 24 ottobre. In alternativa si consiglia: per i veicoli leggeri (<35 q.li) uscire anticipatamente a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia e entrare a Piacenza ovest sulla A21; per i veicoli pesanti (>35 q.li), verso Brescia immettersi in A21 dal nodo di Fiorenzuola, verso Torino immettersi in A21 in direzione Brescia dal nodo di Fiorenzuola, uscire a a Caorso e rientrare dalla stessa stazione i direzione di Torino.