Lavori lungo l’A1, chiusure su Fiorenzuola il 30 e il 31 ottobre

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì 30 alle 5 di sabato 31 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, verso la A21 Torino-Piacenza-Brescia, in direzione Brescia.

In alternativa, proseguire in A1 verso Milano e immettersi in A21 verso Brescia; sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, utilizzare la stazione di Fidenza, sulla stessa A1 o di Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza.