Lavori sulla linea, modifiche orarie per il regionale Milano-Bologna
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Ferrovie dello Stato comunicano la modifica di orario del treno regionale 2451 Milano – Bologna, relativa alla giornata di lunedì 5 ottobre, dettagliata nella locandina scaricabile a questo link.
In particolare il treno, per lavori sull’infrastruttura, posticiperà la partenza dalla stazione di Milano dalle ore 5.15 alle ore 5.45 e l’arrivo a Bologna dalle ore 8.05 alle ore 8.35. Conseguenti le modifiche agli orari di arrivo e partenza nelle fermate intermedie.
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