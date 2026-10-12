“Le mafie sotto casa”, a Piacenza quattro incontri pubblici sulla legalità

Al via il ciclo di incontri “Le mafie sotto casa – Piacenza allo specchio”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Libera Piacenza e con l’associazione Avviso Pubblico, di cui è vice presidente l’assessora alla Cultura della Legalità Serena Groppelli. La rassegna di incontri pubblici prenderà il via giovedì 22 ottobre: alle 20.30, il Salone Pierluigi di Palazzo Farnese ospiterà l’evento “Levante: la prima caserma sequestrata d’Italia”, con l’intervento del Procuratore Capo e del Sostituto Procuratore di Piacenza, Grazia Pradella, e Antonio Colonna, in dialogo con il giornalista Mattia Motta.

Secondo appuntamento in calendario il 13 novembre, alle 18, nel salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi, dove Valeria Scafetta presenterà il suo libro “Scelte. Femminile plurale”: viaggio nella vita di 16 donne che, dalla magistratura al giornalismo, dalla politica all’attivismo civico, hanno scelto di agire nel segno della legalità e della responsabilità, spesso nella difficoltà e nell’ostilità del contesto circostante. Il 19 novembre, alle 20.30, si torna al Salone Pierluigi di Palazzo Farnese per l’incontro dedicato al Processo Aemilia, con il coordinatore nazionale di Avviso Pubblico Pierpaolo Romani, la senatrice Enza Rando, già vicepresidente nazionale di Libera e l’ex prefetto di Reggio Emilia Antonella De Miro. A concludere il ciclo di incontri, il 3 dicembre sempre alle 20.30 presso il Salone Pierluigi, si parlerà del Processo Grimilde con la senatrice Enza Rando e con l’ex presidente del Tribunale di Bologna Francesco Maria Caruso.