“Le ragioni di Giuda”, il direttore de Il Giornale Tommaso Cerno presenta il suo libro al PalabancaEventi

Giovedì 29 ottobre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, il direttore de il Giornale Tommaso Cerno sarà ospite dell’Associazione culturale Luigi Einaudi e della Banca di Piacenza per la presentazione del libro “Le ragioni di Giuda – Quando il tradimento ideologico diventa un atto di libertà” (Rizzoli Editore). La pubblicazione sarà illustrata dall’autore (narratore e saggista, ha iniziato la sua carriera giornalistica al Gazzettino e successivamente al Massaggero Veneto, di cui è stato direttore così come del settimanale L’Espresso e del quotidiano Il Tempo; in Tv ha condotto su Rai 3 il programma D-Day ed è protagonista a Domenica in di uno spazio dedicato all’attualità con Mara Venier) in dialogo con Antonino Coppolino.