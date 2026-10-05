Legalità, certezza della pena, rapporto tra Piacenza e Milano al centro della prima Festa Futurista

La prima Festa Futurista organizzata dal Comitato 1436 di Futuro Nazionale Piacenza ha riunito, nella giornata del 3 ottobre, momenti di approfondimento sul sistema carcerario e un confronto serale dedicato a sicurezza, mobilità e rapporto tra Piacenza e Milano.

Alemanno: carcere, lavoro e reinserimento

Gianni Alemanno ha presentato a Piacenza il libro “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane” nel corso dell’incontro organizzato dal Comitato 1436. Intervistato da Massimo Polledri, ha affrontato le condizioni del sistema penitenziario partendo anche dalla propria esperienza personale di detenzione. Nel suo intervento Alemanno ha richiamato, tra gli altri temi, il sovraffollamento, la presenza di sostanze stupefacenti negli istituti e la carenza di attività formative e lavorative capaci di offrire ai detenuti competenze spendibili al termine della pena. Secondo la sua valutazione, il lavoro e la formazione possono avere un ruolo importante nel ridurre il rischio di recidiva. Ha inoltre descritto situazioni problematiche che, secondo quanto da lui riferito, riguarderebbero anche gruppi organizzati su base etnica capaci in alcuni contesti di condizionare la vita quotidiana degli altri detenuti. Il confronto ha quindi riportato al centro una questione di fondo: tenere insieme legalità e certezza della pena, condizioni dignitose di detenzione, sicurezza interna e concrete possibilità di rieducazione e reinserimento.

IL CONFRONTO SERALE

Burgio: sicurezza, Milano e collegamenti territoriali

In serata è intervenuto il generale Carmelo Burgio, indicato da Futuro Nazionale come candidato a sindaco di Milano. La sua presenza era inserita nell’incontro “Piacenza chiama, Milano risponde”, dedicato ai rapporti tra i due territori.

Il confronto con Massimo Polledri e con il sindaco di Vigolzone Gianluca Argellati ha toccato sicurezza urbana, infrastrutture, abitabilità e lavoro, oltre alla proposta di rafforzare i collegamenti e la cooperazione tra Piacenza e Milano. Nel dibattito Burgio ha richiamato anche la propria esperienza professionale maturata nelle istituzioni e nel contrasto alla criminalità organizzata. Burgio ha espresso posizioni critiche su alcuni aspetti delle politiche di sicurezza e della gestione urbana milanese, con particolare riferimento all’accessibilità della città e alle periferie.

Il punto di Futuro Nazionale Piacenza

La giornata ha affrontato temi distinti, ma accomunati dalla richiesta di misurarsi con problemi concreti: il funzionamento del sistema penitenziario, la sicurezza urbana, la qualità dei collegamenti e l’impatto delle scelte infrastrutturali sulla vita quotidiana. Il Comitato “intende proseguire il confronto su questi argomenti attraverso iniziative pubbliche e approfondimenti territoriali, distinguendo le valutazioni politiche dalle evidenze verificabili”.