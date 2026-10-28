Legge quadro artrigianato, Crenna (Cna) “Dopo oltre 40 anni finalmente regole al passo con i tempi”

Cristiana Crenna, presidente provinciale di Cna

“Una svolta storica”. Così la CNA definisce, con grande soddisfazione, il completamento della riforma della Legge quadro sull’artigianato che andrà all’esame del Consiglio dei Ministri oggi pomeriggio. “Una svolta storica – afferma l’associazione – che riconosce finalmente alle imprese artigiane il diritto di crescere, assumere e investire senza perdere la propria identità”. La riforma – secondo CNA – supera vincoli dimensionali e rigidità societarie che non rispecchiano più la realtà del sistema produttivo, valorizzando il ruolo dell’imprenditore artigiano, le sue competenze e la capacità di innovare e competere sui mercati.

“È un risultato di straordinaria importanza per il quale la CNA si è battuta con determinazione – dichiara il Presidente provinciale Cristiana Crenna -. Finalmente dopo 41 anni il nostro Paese ha deciso di aggiornare una legge che apparteneva davvero a un’altra epoca. In questo modo affermiamo un principio fondamentale: un’impresa artigiana non deve essere penalizzata perché cresce. Può aumentare i dipendenti, conquistare nuovi mercati e continuare a essere artigiana”. La Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa sottolinea il valore dell’impegno mantenuto dal Governo e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che meno di un mese fa, in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di CNA, aveva assicurato la volontà di portare a compimento la riforma.