Leonardo Fornaroli correrà anche nel WEC con la McLaren “Opportunità incredibile”

Una nuova avventura per Leonardo Fornaroli : il giovane pilota piacentino, campione in carica di Formula 2 (e vincitore del campionato di Formula 3 nel 2024), correrà nel 2027 con il McLaren Hypercar Team nel FIA World Endurance Championship (WEC), compresa la 24 Ore di Le Mans. Ad annunciarlo è la stessa McLaren. Fornaroli affiancherà dunque la partecipazione al WEC al suo ruolo di pilota di riserva e terzo pilota McLaren in Formula Uno, che lo ha visto quest’anno in pista in occasione delle prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna e in quelle del Gran Premio d’Ungheria.

“Entrare a far parte del McLaren Hypercar Team è un passo incredibilmente emozionante nella mia carriera e sono grato che il mio ruolo di pilota di riserva abbia aperto questa incredibile opportunità – le parole di Fornaroli -. Sono lieto di continuare in quel ruolo l’anno prossimo, affrontando anche questa nuova sfida. Rappresentare la McLaren nel FIA World Endurance Championship e alla 24 Ore di Le Mans è un grande onore, e sono pronto a dare tutto mentre affrontiamo insieme questa nuova sfida. Vorrei ringraziare il McLaren Driver Development Programme per avermi supportato durante tutto il mio percorso e per avermi dato l’opportunità di sviluppare le mie capacità su un palcoscenico così competitivo e prestigioso”.