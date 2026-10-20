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L’invasione di campo al Garilli costa mille euro al Piacenza. Un turno di stop per Franzini

20 ottobre 2026 | 16:06
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di Redazione

Redazione

L&#8217;invasione di campo al Garilli costa mille euro al Piacenza. Un turno di stop per Franzini

Le decisioni del giudice sportivo dopo il match di domenica scorsa tra i biancorossi e il Caldiero

Costa mille euro al Piacenza Calcio l’invasione di campo da parte di un tifoso durante la gara tra i biancorossi e il Caldiero, disputata domenica scorsa al Garilli. E’ quanto deciso dal giudice sportivo, che ha comminato la multa al club “per avere – si legge nel comunicato -, un tifoso riconducibile alla società, invaso il terreno di gioco nel corso del 2º tempo, causando la sospensione dell’incontro per 4 minuti, richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine”. Una giornata di squalifica invece per il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini, espulso per doppia ammonizione: il tecnico non sarà dunque in panchina nel match di domenica prossima contro la Pro Palazzolo.

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