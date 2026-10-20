L’invasione di campo al Garilli costa mille euro al Piacenza. Un turno di stop per Franzini

Costa mille euro al Piacenza Calcio l’invasione di campo da parte di un tifoso durante la gara tra i biancorossi e il Caldiero, disputata domenica scorsa al Garilli. E’ quanto deciso dal giudice sportivo, che ha comminato la multa al club “per avere – si legge nel comunicato -, un tifoso riconducibile alla società, invaso il terreno di gioco nel corso del 2º tempo, causando la sospensione dell’incontro per 4 minuti, richiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine”. Una giornata di squalifica invece per il tecnico biancorosso Arnaldo Franzini, espulso per doppia ammonizione: il tecnico non sarà dunque in panchina nel match di domenica prossima contro la Pro Palazzolo.