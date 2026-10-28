“Liste d’attesa, a Piacenza prescrizioni in crescita del 7,9% e attese ancora lunghe”

Pietro Vignali

“Da agosto a dicembre 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024, le prescrizioni monitorate e registrate nella provincia di Piacenza sono passate da 128.381 a 138.470, con un incremento del 7,9%. Mentre la Regione continua a richiamare il tema dell’appropriatezza prescrittiva, i dati disponibili mostrano che la domanda di salute continua a crescere.» Lo afferma il capogruppo di Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito Pietro Vignali.

«Questi dati arrivano mentre le più recenti analisi nazionali sulle liste d’attesa descrivono un quadro tutt’altro che risolto – prosegue il leader regionale degli azzurri -. Secondo l’elaborazione dei dati della piattaforma nazionale, soltanto tre Regioni raggiungono gli standard previsti per le visite specialistiche e appena due per gli esami diagnostici e tra queste non c’è l’Emilia-Romagna. Nonostante gli annunci della Giunta De Pascale, in questa Regione siamo ancora lontani dal poter considerare superata l’emergenza delle liste d’attesa. In particolare, non sembrano produrre i risultati annunciati le politiche regionali sull’appropriatezza prescrittiva. Infatti, le prescrizioni continuano infatti a crescere perché manca una risposta organizzativa adeguata. Di certo non ne hanno responsabilità medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti che anzi, a fronte all’aumento dei bisogni di salute, sono sempre più lasciati soli da un sistema sanitario regionale troppo burocratizzato e non abbastanza orientato a dare ai cittadini risposte efficaci in tempi adeguati. Lo dimostrano gli ormai innumerevoli casi che ci vengono raccontati, tra l’altro, nei banchetti a tema liste d’attesa che come Forza Italia organizziamo su tutto il territorio regionale: persone che hanno protestato pubblicamente o che hanno attuato la procedura da noi suggerita anche tramite il sito listamica.com ottengono in pochi giorni la prestazione richiesta nei tempi di legge”.