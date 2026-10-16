Lite e aggressione con un coltello a Quarto: denunciato un 48enne

Nella serata di lunedì 12 ottobre, intorno alle ore 23 e 30, i carabinieri della Stazione di Rivergaro sono intervenuti presso un bar situato nella frazione di Quarto, dove era in corso una violenta colluttazione tra due cittadini stranieri, di 48 e 50 anni.

Secondo quanto ricostruito dai militari di Rivergaro, il litigio sarebbe scaturito da questioni economiche legate per la vendita di un autocarro e sarebbe successivamente degenerato in un’aggressione. Durante la colluttazione, il 48enne avrebbe estratto un coltello da cucina, con una lama lunga circa 20 centimetri, che aveva portato con sé da casa, colpendo alla schiena il connazionale, il quale avrebbe tentato di allontanarsi per sottrarsi all’aggressione.