“Lo scriba e il papiro”, alla Passerini laboratorio di scrittura geroglifica
Sarà il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi a ospitare venerdì 30 (dalle 16 alle 18.30) e sabato 31 ottobre (dalle 10 alle 12.30) il seminario di egittologia e laboratorio di scrittura geroglifica “Lo scriba e il papiro” a cura del prof. Giacomo Cavillier.
Egittologo, docente all’Università del Cairo, direttore del Centro studi di Egittologia e civiltà copta “J.F. Champollion” e dal 2010 direttore di missione archeologica italiana presso la necropoli di Tebe a Luxor, Cavillier parlerà della figura dello scriba egizio e delle tipologie di scrittura in voga nell’Egitto faraonico.
Questo potente strumento di comunicazione, che aveva anche una funzione magica e rituale, permetteva di gestire e delineare aspetti della regalità, come il protocollo reale e la titolatura, o della vita quotidiana, come l’ambito funerario e quello delle professioni, in chiave sia tangibile che ideale. Nel corso del seminario si terrà inoltre un laboratorio di scrittura geroglifica. Per la partecipazione è consigliata la prenotazione. Per informazioni: tel. 0523 492410 email biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it