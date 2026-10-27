“Lo scriba e il papiro”, alla Passerini laboratorio di scrittura geroglifica

Sarà il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi a ospitare venerdì 30 (dalle 16 alle 18.30) e sabato 31 ottobre (dalle 10 alle 12.30) il seminario di egittologia e laboratorio di scrittura geroglifica “Lo scriba e il papiro” a cura del prof. Giacomo Cavillier.

Egittologo, docente all’Università del Cairo, direttore del Centro studi di Egittologia e civiltà copta “J.F. Champollion” e dal 2010 direttore di missione archeologica italiana presso la necropoli di Tebe a Luxor, Cavillier parlerà della figura dello scriba egizio e delle tipologie di scrittura in voga nell’Egitto faraonico.