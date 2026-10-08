“Lo scriba e il papiro”, in Passerini Landi seminario di scrittura geroglifica

Il 30 ottobre 2026 ore 16 e il 31 ottobre 2026 ore 10 nel salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza, in Via Carducci 14, si terrà il seminario di egittologia “Lo scriba e il papiro” dedicato alla lingua egizia e alla scrittura geroglifica, a cura dell’Egittologo e docente all’Università del Cairo Giacomo Cavillier. Il seminario costituisce momento di approfondimento formativo e divulgativo e consta di due incontri in cui saranno trattati vari argomenti afferenti alla lingua medioegiziana e alla scrittura geroglifica e ai metodi di trascrizione sui supporti scrittori del tempo (papiri, ostraca e monumenti), straordinarie testimonianze della civiltà faraonica. Il docente è Giacomo Cavillier, docente di Civiltà Egizia all’Università del Cairo e direttore del Centro Champollion