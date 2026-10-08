“Lo scriba e il papiro”, in Passerini Landi seminario di scrittura geroglifica
Due incontri dedicati alla alla lingua egizia e alla scrittura geroglifica, organizzati dalla Biblioteca Passerini Landi e dal Centro Champollion.
Il 30 ottobre 2026 ore 16 e il 31 ottobre 2026 ore 10 nel salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza, in Via Carducci 14, si terrà il seminario di egittologia “Lo scriba e il papiro” dedicato alla lingua egizia e alla scrittura geroglifica, a cura dell’Egittologo e docente all’Università del Cairo Giacomo Cavillier. Il seminario costituisce momento di approfondimento formativo e divulgativo e consta di due incontri in cui saranno trattati vari argomenti afferenti alla lingua medioegiziana e alla scrittura geroglifica e ai metodi di trascrizione sui supporti scrittori del tempo (papiri, ostraca e monumenti), straordinarie testimonianze della civiltà faraonica. Il docente è Giacomo Cavillier, docente di Civiltà Egizia all’Università del Cairo e direttore del Centro Champollion
Il seminario è organizzato dalla Biblioteca Passerini Landi di Piacenza e dal Centro Studi Champollion di Genova-Il Cairo, istituzione di ricerca avente il fine della promozione, diffusione e valorizzazione della civiltà egizia, nubiana e copta, mediante un ampio programma di eventi culturali, cicli di conferenze e seminari, studi e ricerche di alto profilo scientifico. Il Centro Champollion è convenzionato con musei, università ed istituti di ricerca nazionali e stranieri. L’ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Per informazioni Biblioteca Passerini Landi, Via Carducci 14, Piacenza. I corsi si terranno nel Salone Monumentale, il 30 ottobre 2026 dalle 16 alle 18 e 30 e 31 ottobre 2026 dalle 10 alle 12 e 30.