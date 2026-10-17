Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nel cielo di San Damiano

Il giorno più atteso della Balloon Cup a San Damiano è arrivato, con lo spettacolo nei cieli offerto dalle Frecce Tricolori. L’iniziativa organizzata a San Giorgio (Piacenza) dall’Aeronautica Militare, arrivata sua terza edizione, ha vissuto sabato 17 ottobre momenti emozionanti per il numeroso pubblico accorso nell’area dell’aeroporto militare di San Damiano. Tra i colori delle mongolfiere e i mezzi in esposizione, il momento clou della giornata è stata l’esibizione delle Frecce Tricolori, nel foto servizio di Monica Dallavalle alcuni dei momenti dello spettacolo. Tra le incredibili evoluzioni nell’aria anche quella che ha permesso di disegnare nell’azzurro del cielo di ottobre un cuore, come mostra il video in alto.

L’Aeronautica Militare Balloon Cup è un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi e l’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Aero Club d’Italia, l’Aero Club di Lugo di Romagna e il supporto tecnico di Aeronord Aerostati. La manifestazione gode del patrocinio del CONI e della Regione Emilia Romagna, il sostegno della Fondazione Piacenza e Vigevano e la partecipazione attiva della Fondazione Buzzi.

IL VIDEO DI AZZURRO TRICOLORE

I visitatori, oltre ad assistere alle gare, possono vivere in prima persona l’emozione del volo grazie a 8 mongolfiere riservate ai voli vincolati e ammirare le esibizioni delle Frecce Tricolori e i sorvoli di velivoli tra cui la Formazione Legend. All’Aeroporto Militare San Damiano è stato allestito uno spazio aperto e condiviso di 19 ettari, pensato per intrattenere visitatori di ogni età con rievocazioni ed esposizioni di velivoli storici dell’Aeronautica Militare, l’esibizione della Fanfara dell’Aeronautica Militare, talk e presentazioni con piloti, astronauti e testimonial sportivi dell’Aeronautica, aree tematiche dedicate allo spazio, ai simulatori di volo e alla realtà virtuale, musica dal vivo e DJ set.

Un ampio programma di attività anche per i più piccoli, con laboratori creativi per scoprire le mongolfiere e costruire aquiloni, la magia delle bolle di sapone con Billy Bolla e l’esperienza del bubble football da giocare dentro le bumper ball. L’artista Veronica Maya insieme a Millennium Ensemble porterà in scena lo spettacolo “Il mondo delle favole”. Il digital creator Jakidale – Jacopo D’Alesio – racconterà del progetto ICARUS, l’aereo di carta più grande del mondo che ha conquistato il Guinness World Record.

L’Aeronautica Militare Balloon Cup si inserisce nel progetto Valore Paese Italia, promosso da Difesa Servizi per valorizzare i territori attraverso eventi di rilievo culturale, sociale e sportivo. L’iniziativa è un’occasione per raccontare, dal cielo, la bellezza e il fascino del nostro Paese e i valori della Forza Armata grazie allo sport e la dimensione competitiva, avvicinando così le nuove generazioni e promuovendo la Cultura della Difesa.

Di seguito, il calendario delle iniziative qui il programma completo e tutte le informazioni).

Mattina

07:30

Gara di volo libero mongolfiere aria calda*

09:30–10:00

La storica traversata dell’Atlantico, intervista a Bert Padelt, interviene Marco Majrani

10:00–12:00

Esibizioni e attività di volo

10:45–11:45

Il mondo delle favole Veronica Maya e Millennium Ensemble

12:00–12:30

Esibizioni Frecce Tricolori

12:45–13:15

Talk | Balloon Cup incontra la Squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare

Pomeriggio

14:00–14:45

Sorvolo Formazione Legend

15:00–15:45

Talk | Balloon Cup incontra

Luca Parmitano e Andrea Patassa, Astronauti dell’Aeronautica Militare. Diretta ANSA

16:15–17:15

Il mondo delle favole Veronica Maya e Millennium Ensemble

16:30

Decollo e inizio gara mongolfiere aria calda*

16:30–17:00

Talk | Balloon Cup incontra la Squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare

16:30–18:30

Voli vincolati mongolfiere aria calda*

17:30–18:00

Talk | Balloon Cup incontra Jacopo D’Alesio (Jakidale)

18:00

DJ set con Radio Bruno