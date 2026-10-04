L’offerta dell’olio votivo per celebrare San Francesco, patrono d’Italia fotogallery
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In occasione della celebrazione di San Francesco, Patrono d’Italia, si rinnova il rito dell’offerta dell’olio votivo.
Domenica 4 ottobre, alle 11, nella Basilica di San Francesco si è celebrato il rito della celebrazione religiosa officiata dal vescovo, monsignor Adriano Cevolotto, in onore del Santo Patrono d’Italia.
Nelle foto alcuni momenti del rito religioso con il sindaco Katia Tarasconi che come da tradizione ha offerto l’olio votivo per la lampada di San Francesco, simbolo di pace, in rappresentanza dell’intera comunità cittadina.
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