L’umanizzazione delle cure riduce il burnout (-42%) nei medici oncologi: lo studio Cipomo

Sintomi da ‘burnout’ “tagliati del 41,8%, stress traumatico secondario ridotto del 23,7%, soddisfazione professionale in crescita del 51,9% e riduzione del 28,5% del divario tra l’importanza attribuita alle competenze relazionali e la capacità percepita di applicarle nella pratica clinica”. Sono questi i principali risultati del primo studio pubblicato sul ‘Journal of Cancer Education’ dedicato alla Scuola di Medical Humanities del Cipomo (Collegio Italiano dei primari oncologi medici ospedalieri), che ha sede a Piacenza.

La ricerca dimostra, per la prima volta, che “le competenze relazionali dell’oncologo possono essere sviluppate attraverso un percorso formativo strutturato e valutate con strumenti scientifici. Lo studio pilota ha coinvolto 40 oncologi italiani, dei quali 39 hanno completato l’intero percorso formativo, con un tasso di adesione del 97,5%. Oltre ai miglioramenti registrati negli indicatori psicologici, anche il giudizio dei partecipanti è stato estremamente positivo: l’87,2% ha valutato molto favorevolmente gli strumenti acquisiti per migliorare la comunicazione con pazienti e familiari, mentre l’84,6% ha espresso lo stesso giudizio riguardo agli strumenti per la regolazione emotiva”.

I risultati saranno presentati domani a Piacenza, in occasione della chiusura del corso 2026, nella sede della Fondazione di Piacenza e Vigevano che ha supportato la Scuola fin dalla sua nascita. Fondata da Alberto Scanni, presidente Emerito Cipomo, insieme ai due past-president, Luisa Fioretto e Luigi Cavanna, la Scuola è oggi una realtà consolidata giunta al terzo anno di corsi residenziali. “Per anni abbiamo pensato che la qualità dell’oncologia dipendesse quasi esclusivamente dall’innovazione diagnostica e terapeutica – spiega Paolo Tralongo, presidente Cipomo – Oggi sappiamo che esiste un’altra competenza decisiva: la capacità di costruire una relazione di cura efficace senza esserne sopraffatti sul piano emotivo. Questo studio dimostra che l’umanizzazione non è un valore astratto né una qualità innata, ma una competenza professionale che può essere insegnata, appresa e valutata con metodo scientifico. È un cambio di paradigma destinato ad avere un impatto sulla formazione delle nuove generazioni di oncologi”. “Il protocollo sviluppato dal Cipomo – spiega Luisa Fioretto, direttore didattico – integra due approcci complementari: le Medical Humanities, che riportano al centro la persona e la relazione di cura attraverso strumenti narrativi e riflessivi, e la Compassion Focused Therapy, finalizzata a sviluppare capacità di autoregolazione emotiva e resilienza nei professionisti chiamati ogni giorno a confrontarsi con la sofferenza, le decisioni difficili e il peso emotivo dell’assistenza oncologica”.