Lunga trasferta a Savona per la Canottieri Ongina “Gara non semplice”
I gialloneri a caccia del tris di successi
Viaggio in Liguria per la Canottieri Ongina, in campo sabato alle 20,30 a Savona contro la Pallavolo Liguria nel terzo appuntamento stagionale in serie B maschile. I gialloneri allenati da Gabriele Bruni e Fausto Perodi inseguono il tris di successi dopo il 3-2 inaugurale nel derby a Busseto e il 3-1 nell’esordio casalingo contro i biellesi dell’Ilario Ormezzano. Dal canto loro, i liguri vogliono centrare la prima vittoria dopo il “mattoncino” conquistato nel derby della prima giornata contro Albisola prima del semaforo rosso incontrato a Pinerolo.
“E’ una trasferta non semplice – commenta il vice allenatore della Canottieri Ongina Fausto Perodi – la Pallavolo Liguria è una neopromossa che vanta in rosa giocatori che la serie B e non solo l’hanno già calcata per diversi anni come per esempio Perassolo, Zappavigna, Bettucchi e Corrozzatto. E’ una squadra esperta, assolutamente da non sottovalutare. Dovremo cercare di imporre il nostro gioco, esprimendo una pallavolo lineare, senza strafare ma allo stesso tempo spingendo nei fondamentali dove sappiamo di poter fare la differenza. Sarà importante approcciare bene il match fin dall’inizio e ci aspettiamo miglioramenti che arriveranno settimana dopo settimana tramite il lavoro quotidiano”.
GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Simona Cutruzzulà e il secondo arbitro Marta Gamalero.
IL TURNO – Questo il programma della terza giornata del girone C di serie B maschile.
Volley Veneto Bardolino-Ilario Ormezzano Spb
Volley 2001 Garlasco-Gulliver Novi
Verdiano Busseto Volley-Pallavolo Cremonese
Pallavolo Liguria-Canottieri Ongina
Arredopark Dual-Poliedrasanità Pvc Pinerolo
Gas Sales Bluenergy-Albisola
Riposa: Sant’Anna Tomcar.
LA CLASSIFICA – Gulliver Novi, Sant’Anna Tomcar, Pallavolo Cremonese 6, Canottieri Ongina 5, Poliedrasanità PVc Pinerolo, Volley Veneto Bardolino 3, Albisola, Gas Sales Bluenergy 2, Volley 2001 Garlasco, Verdiano Busseto Volley, Pallavolo Liguria 1, Ilario Ormezzano Spb, Arredopark Dual 0.