Lyons che iniziano a punteggio pieno, Parabiago ko (38-22)

Una giornata da sogno per i Lyons, che iniziano l’anno a punteggio pieno : un primo tempo praticamente perfetto dei Leoni ha messo in discesa la gara con Parabiago, fruttando una netta vittoria per 38-22. Con alle spalle il tifo della famiglia bianconera i Leoni hanno portato a casa una vittoria già pesantissima per il prosieguo della stagione. Prima del via della gara, il calcio di inizio simbolico della gara è stato dato dal campione piacentino Andrea Dallavalle, medaglia di argento mondiale nel salto triplo, che ha ricevuto la maglia bianconera e ha sostenuto i Leoni all’ingresso in campo.

Fuori dai blocchi e i bianconeri sono subito pericolosi, con un’azione di Moore che porta i suoi sotto i pali. Dopo un paio di tentativi sventati è Mattioli a schiacciare oltre alla linea, prendendo in contropiede la difesa sul lato chiuso. Al 10’ è di nuovo Moore a dare il La alle danze per i Leoni, con un altro buco nella difesa e l’assist per Giovanni Via che vale il 12-0. Timida reazione degli ospiti, che segnano i primi punti con Mihura al 15’ dalla piazzola, ma i Leoni sono inarrestabili con il gioco dei trequarti: si portano di nuovo in attacco e Colombo colpisce al 18’ attaccando vicino al raggruppamento. Al 22’ arriva anche il poker dei Leoni, con un’altra manovra magistrale dei trequarti che lanciano Via all’ala per la meta che vale il punto di bonus dopo un solo quarto di gioco. Gli ospiti provano a rialzare la testa appoggiandosi alla mischia, e il primo squillo arriva alla mezzora con Capitan Antonini che schiaccia in meta da drive avanzante. Parabiago ci crede, e dopo aver costretto Moretto al fallo da cartellino sfruttano la superiorità numerica per segnare prima dell’intervallo con Mihura. Si va negli spogliatoi sul 26-17.

In avvio di ripresa i galletti ci credono, ma i Lyons fermano l’offensiva con una grande difesa sventando il pericolo. Il colpo del KO arriva al 48’, con Giovanni Via che firma la tripletta personale su assist di Perazzoli: quinta meta dei bianconeri che scappano nel punteggio. I Leoni non mollano la presa e segnano di nuovo al 55’, dopo un lungo pressing sulla linea di meta è Moretti a segnare in allungo portando i suoi a +21. Negli ultimi 20 minuti Parabiago prova a rientrare in partita per conquistare un punto di bonus, ma riesce a sfondare solo al 70’ grazie a un drive finalizzato da Cornejo: non basta per la rimonta e i Lyons festeggiano la prima vittoria stagionale con un punto di bonus offensivo.

Una settimana in vetta alla classifica per i Leoni, che nella seconda giornata se la vedranno sul campo del Valorugby Emilia campione d’Italia.