Lyons impegnati in Coppa, al Beltrametti arriva Biella

Weekend di Halloween in campo per le squadre Lyons, che saranno impegnate con la Prima Squadra in campo in Coppa Italia, l’Under 16 nel Derby e il minirugby in trasferta. Occhi puntati sulla sfida di domenica dei Leoni di Paoletti e Forte: arriva al Beltrametti il Biella per il turno di Coppa Italia, competizione in cui i bianconeri sono a secco di vittorie. L’occasione è ghiotta per mettere punti in classifica anche in Coppa, di fronte a un’altra formazione che finora non ha gioito nel torneo. Appuntamento per le ore 14 di domenica 1 novembre allo Stadio Beltrametti.