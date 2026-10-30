Lyons impegnati in Coppa, al Beltrametti arriva Biella
L’occasione è ghiotta per mettere punti in classifica anche in Coppa
Weekend di Halloween in campo per le squadre Lyons, che saranno impegnate con la Prima Squadra in campo in Coppa Italia, l’Under 16 nel Derby e il minirugby in trasferta. Occhi puntati sulla sfida di domenica dei Leoni di Paoletti e Forte: arriva al Beltrametti il Biella per il turno di Coppa Italia, competizione in cui i bianconeri sono a secco di vittorie. L’occasione è ghiotta per mettere punti in classifica anche in Coppa, di fronte a un’altra formazione che finora non ha gioito nel torneo. Appuntamento per le ore 14 di domenica 1 novembre allo Stadio Beltrametti.
Sfida fondamentale per l’Under 16, che sabato pomeriggio affronta il sempre attesissimo Derby con l’Omnia Rugby. La partita sarà ancor più importante data la strettissima classifica nel Girone Qualificazione Lombardia in cui sono inserite le due compagini, con i Leoni in vantaggio nella corsa al secondo posto. Calcio d’Inizio al Centro Sportivo “Mazzoni” di Le Mose alle ore 17.30 di sabato. Ultimi ma non ultimi, i Leoncini del minirugby scendono in campo a Brescia per il Torneo dei due Laghi, che impegnerà tutte le squadre dalla U6 alla U12.