Lyons: primo stop stagionale per l’Under 16, bene l’Under 14
Rugby, i risultati del fine settimana delle squadre Emilbanca Lyons
UNDER 16 – Prima sconfitta dell’anno contro la favorita del girone per i Leoni dell’Under 16, che dopo un primo tempo combattuto cedono il passo al forte Parabiago. Inizio in salita per i bianconeri, che perdono dopo soli 2 minuti il capitano Torrisi per infortunio, ma non si perdono d’animo e difendono strenuamente ribattendo colpo su colpo,chiudendo il primo tempo in vantaggio 14 a 12 grazie alle mete di Torelli e Del Fiol e alla precisione al piede di Villazzi; i Leoni hanno anche l’opportunità per allungare in modo deciso ma all’ultima azione della frazione il pallone scivola dalle mani a un passo dalla meta. Nella seconda frazione l’enorme differenza fisica e atletica piega i Leoni, certamente troppo rinunciatari in attacco ma encomiabili in difesa. Pesante la situazione degli infortuni, oltre al già citato Torrisi i bianconeri perdono il vice capitano Capelli e il metaman Romio per un mese riducendo le risorse a disposizione per le prossime gare.
U16 Barrage – 2 giornata
EMILBANCA Rugby Lyons v ASD Rugby Parabiago 14-41 (pt 14-12)
Marcatori: p.t.: 4’ m Parabiago (0-5), 19’ m Torelli tr Villazzi (7-5), 27’ m tr Parabiago (7-12), 29’ m Del Fiol tr Villazzi (14-12); s.t.: 37’ m Parabiao (14-17), 41’ m Parabiago (14-22), 53’ m Parabiago (14-27), 56’ m tr Parabiago (14-34), 71’ m tr Parabiago (14-41)
EMILBANCA Rugby Lyons: Folliero, Soffientini, Torrisi (cap) (3’ Paraboschi), Trovato, Del Fiol, Villazzi, Capelli, Torelli, Romio (59’ Ismaili), Bandini, Pascai, Tusino, Pea, Novara, Maggi (42’ Bentalha). A disp: Giudici, Fugazza, Bernini, Pugni. All: Rossi, Cobianchi, Cemicetti
Arb: Botti
Cartellini: giallo Villazzi (EMILBANCA Rugby Lyons, 67’); giallo Parabiago, 67’; rosso Parabiago 69’
Punti conquistati in classifica: EMILBANCA Rugby Lyons 0, ASD Rugby Parabiago 5
UNDER 14 – Buona prova dell’Under 14, che torna alla vittoria facendo valere il fattore campo sul Modena. Quattro mete per tempo valgono una bella prestazione ai Leoni, in grado di schierare una formazione completa e ben assortita.
EMILBANCA Rugby Lyons v Modena 48-10 (pt 24-5)
Marcatori: p.t.: 1’ m Odigie (5-0), 5’ m Modena(5-5), 10’ m Odigie tr Mantova (12-5), 20’ m Idda (17-5), 30’ m Odigie tr Mantova (24-5); s.t.: 27’ m Sociale (29-5), 33’ m Sula (34-5), 35’ m Odigie tr Sociale (41-5), 45’ m Mantova tr Mantova (48-5), 48’ m Modena (48-10)
EMILBANCA Rugby Lyons: Mantova, Schiano Di Colella, Sociale, Tosi, Cecchini, Ferrari, Dagradi, Odigie, Butugan, Arbouch, Idda, Galli, Perazzi. A disp: Sula, Fontana. All: Bedini, Foppiani, Groppelli
Cartellini: giallo Sociale (EMILBANCA Rugby Lyons, 43’)
Punti conquistati in classifica: EMILBANCA Rugby Lyons 5, Modena 0