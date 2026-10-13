Lyons: primo stop stagionale per l’Under 16, bene l’Under 14

UNDER 16 – Prima sconfitta dell’anno contro la favorita del girone per i Leoni dell’Under 16, che dopo un primo tempo combattuto cedono il passo al forte Parabiago. Inizio in salita per i bianconeri, che perdono dopo soli 2 minuti il capitano Torrisi per infortunio, ma non si perdono d’animo e difendono strenuamente ribattendo colpo su colpo,chiudendo il primo tempo in vantaggio 14 a 12 grazie alle mete di Torelli e Del Fiol e alla precisione al piede di Villazzi; i Leoni hanno anche l’opportunità per allungare in modo deciso ma all’ultima azione della frazione il pallone scivola dalle mani a un passo dalla meta. Nella seconda frazione l’enorme differenza fisica e atletica piega i Leoni, certamente troppo rinunciatari in attacco ma encomiabili in difesa. Pesante la situazione degli infortuni, oltre al già citato Torrisi i bianconeri perdono il vice capitano Capelli e il metaman Romio per un mese riducendo le risorse a disposizione per le prossime gare.