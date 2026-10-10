Lyons sconfitti ma a testa alta contro Viadana

Partenza sprint dei Lyons, che dopo 5 minuti di possesso riescono a sfondare con Moretti da azione insistita degli avanti. Pronta la risposta di Viadana, che si appoggia alla rimessa laterale per impattare con la meta di Colledan in mezzo ai pali, a cui replica Camero riportando avanti i suoi con un calcio piazzato dalla lunga distanza. Viadana prende campo, e al 21’ c’è il primo momento delicato della gara, con Cissè che per salvare una situazione disperata commette un placcaggio alto che costa un cartellino giallo e la meta di punizione. Nonostante l’inferiorità numerica i Leoni non si disuniscono, e un guizzo dell’asse Gaetano-Pasini frutta la meta del sorpasso al 23’. L’ultima parola della prima frazione è per Viadana, che sfrutta la superiorità numerica per lanciare in meta Batista all’ala al 32’: si va negli spogliatoi sul 17-19 per gli ospiti.

In avvio di ripresa gli innesti di Tripodo e Scatigna danno nuovo impulso alla mischia bianconera, che si installano nei 22 metri avversari, ma oltre a un cartellino giallo per il seconda linea Aguirre i Leoni ne escono a mani vuote. Per tutta la ripresa i Leoni provano l’assalto, con Camero che sbaglia anche un calcio di punizione che sarebbe valso il +1. Un paio di occasioni con mischia in zona d’attacco si vanificano, e nel finale Viadana riprende campo cercando il colpo del KO. I mantovani trovano la quarta meta oltre all’80’, ma gli applausi sono tutti per i Lyons che hanno sfiorato un’impresa impronosticabile alla vigilia.