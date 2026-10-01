“Magnifica Humanitas”, al Farnese confronto tra Foti e Bersani

Sabato 10 ottobre, alle ore 15, la sala VII – Anticamera del Trono di Palazzo Farnese sarà teatro dell’incontro pubblico “Magnifica Humanitas – Custodire le relazioni nel tempo dell’intelligenza artificiale”, promosso dalla presidente del Consiglio comunale di Piacenza Paola Gazzolo e dal coordinamento provinciale della Rete di Trieste, il cui responsabile Luigi Capra modererà il dibattito sul tema tra il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti e l’onorevole Pierluigi Bersani. Ad aprire il convegno, l’intervento introduttivo della presidente Gazzolo e un video-messaggio del vescovo di Piacenza, monsignor Adriano Cevolotto, che non potrà essere presente nell’occasione. Porteranno inoltre il loro contributo alla riflessione sulla Lettera Enciclica di Papa Leone XIV, firmata il 15 maggio 2026 nel 135° anniversario della “Rerum Novarum”, la sindaca di Gragnano Patrizia Calza e il consigliere comunale di Piacenza Massimo Trespidi, presidente del Conservatorio Nicolini.

“Magnifica Humanitas”, che ha suscitato grande interesse nell’opinione pubblica, disorientata dalla frammentazione della società e da un quadro globale di crescenti tensioni, ripropone i valori della Dottrina Sociale della Chiesa, attualizzati concretamente nel nostro tempo, affrontando inoltre la questione nodale della custodia della persona umana nell’era dell’intelligenza artificiale e del disordine mondiale. Il coordinatore Luigi Capra ricorda che “la stessa Rete di Trieste è nata durante la 50° Settimana Sociale della Chiesa in Italia nel luglio 2024, per iniziativa di amministratori locali che appartengono a partiti e schieramenti diversi: non è un soggetto politico, mette al centro la condivisione di esperienze, la cura della democrazia ed il valore della persona e rappresenta un’opportunità per ritrovarsi nei valori comuni”.

“Conoscere e approfondire l’Enciclica – sottolinea la presidente Gazzolo – può sostenere chi svolge un ruolo pubblico istituzionale nella visione che guida la propria azione pubblica, nonché aiutare ogni persona a vivere attivamente la propria cittadinanza. Ringrazio per la disponibilità gli autorevoli esponenti politici che hanno accolto l’invito a questo inedito dialogo, aperto all’intera comunità piacentina”. L’incontro sarà ripreso integralmente per la successiva trasmissione su YouTube, a cura di Cravedi Produzione Immagini.