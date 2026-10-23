Malore in largo Battisti, i carabinieri intervengono con il defibrillatore. Il ringraziamento di Tarasconi
Non solo una telefonata di cortesia istituzionale, quella che la sindaca Katia Tarasconi ha indirizzato oggi al colonnello Paolo Leoncini, comandante provinciale dei Carabinieri, ma “un ringraziamento sincero e profondamente sentito, per esprimere la stima e la riconoscenza di tanti concittadini nei confronti dell’Arma”.
“Un gesto che ho ritenuto doveroso – spiega Tarasconi – subito dopo aver appreso, dalle segnalazioni di alcuni passanti e commercianti del centro storico, di un intervento salvavita che questa mattina ha visto protagonisti due Carabinieri, chiamati a soccorrere con il defibrillatore la vittima di un malore in largo Battisti. Mi è stato raccontato con grande ammirazione, dai testimoni di quanto accaduto, della prontezza e dell’umanità con cui hanno portato il proprio aiuto, riuscendo a scongiurare il peggio e a garantire che venissero prestate subito le cure fondamentali del caso”.
“Credo che questo episodio, anche alla luce dell’esito fortunatamente felice che ha avuto – conclude la sindaca – meriti di essere sottolineato per richiamare il ruolo insostituibile che le Forze dell’ordine e le Forze armate svolgono, quotidianamente, sul territorio: una presenza che esprime a 360 gradi, nella sua più ampia accezione, il concetto di presidio e tutela della comunità”. Le condizioni della persona soccorsa, portata in ospedale, sono buone.