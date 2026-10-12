Mamma e bimbo in bici urtate sulla Farnesiana, soccorsi in azione

Soccorsi in azione nella tarda mattinata del 12 ottobre a Piacenza, lungo la strada Farnesiana, per una mamma con un bimbo di un anno urtate da un’auto, mentre si trovavano in sella alla bicicletta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per soccorrere la coppia. Fortunatamente, dopo lo spavento iniziale, nessuno dei due ha riportato gravi contusioni. Soltanto la mamma è ricorsa alle cure mediche per traumi di lieve entità.