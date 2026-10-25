“Manifestiamo senza timori” Il 30 ottobre convocati studenti e lavoratori
Coordinamento Piacentino studenti, Controtendenza Piacenza e Collettivo femminista R-Esisto hanno rilanciato l’invito a non farsi vincere dal terrorismo mediatico
Studenti e operai uniti venerdì 30 ottobre: annunciata la manifestazione a Piacenza – Il coordinamento piacentino degli studenti medi e universitari si è riunito sabato 24 ottobre insieme al sindacato Si Cobas presso la Cooperativa Popolare Infrangibile per una conferenza stampa aperta, in merito alla fase di acute tensioni sociali che stiamo attraversando.
All’attenzione dei promotori “l’inquietante episodio di psicosi collettiva che ha interessato studenti e genitori nelle giornate di lunedì e martedì scorso”. Gli organizzatori hanno inquadrato come una “strategia della tensione calata dall’alto” la catena di messaggi chat che hanno indotto i ragazzi a disertare le lezioni.
“Questa operazione non è stata casuale: è andata in scena precisamente – è stato rimarcato nel corso dell’incontro – per dissuadere le famiglie dal far partecipare i loro figli alle mobilitazioni in corso contro il carovita”.
Mohamed Arafat del Si Cobas ha evidenziato come l’unica risposta del governo Meloni alla crisi economica sia “il varo di un ennesimo pacchetto di misure repressive, che però non risponde alle esigenze reali delle famiglie italiane”.
Andrea Staiti, docente di filosofia all’Università di Parma ha rassicurato i genitori invitandoli al contrario a “promuovere la partecipazione dei figli alle mobilitazioni in calendario: senza partecipazione, ha evidenziato, la democrazia muore”.
Interventi anche da parte degli studenti presenti: “Non ci faremo intimidire, venerdì 30 ottobre ci stiamo organizzando da tutte le scuole per una manifestazione che partirà alle 8 e 30 del mattino dal Liceo Cassinari, in via Scalabrini. La manifestazione sarà pacifica ma determinata a portare i nostri contenuti, primo fra tutti quello della richiesta di massicci investimenti nelle scuole, dall’assunzione dei docenti precari all’introduzione di aria condizionata nelle classi, dato che l’Italia è ormai l’unico paese europeo a non averla”.
Numerosi gli interventi anche del pubblico, su tutti, il tema ricorrentre è quello dei salari. “Non si può più vivere senza un meccanismo di adeguamento degli stipendi all’inflazione”, ha evidenziato una studentessa-lavoratrice al secondo anno di università.
“Tutte le anime confluite nella conferenza stampa – Coordinamento Piacentino studenti, Controtendenza Piacenza e Collettivo femminista R-Esisto – hanno infine rilanciato l’invito a non farsi vincere dal terrorismo mediatico di questi giorni e a presentarsi con le proprie ragioni in piazza venerdì 30 davanti al Liceo Cassinari”.