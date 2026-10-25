“Manifestiamo senza timori” Il 30 ottobre convocati studenti e lavoratori

Coordinamento Piacentino studenti, Controtendenza Piacenza e Collettivo femminista R-Esisto hanno rilanciato l’invito a non farsi vincere dal terrorismo mediatico

Studenti e operai uniti venerdì 30 ottobre: annunciata la manifestazione a Piacenza – Il coordinamento piacentino degli studenti medi e universitari si è riunito sabato 24 ottobre insieme al sindacato Si Cobas presso la Cooperativa Popolare Infrangibile per una conferenza stampa aperta, in merito alla fase di acute tensioni sociali che stiamo attraversando.

All’attenzione dei promotori “l’inquietante episodio di psicosi collettiva che ha interessato studenti e genitori nelle giornate di lunedì e martedì scorso”. Gli organizzatori hanno inquadrato come una “strategia della tensione calata dall’alto” la catena di messaggi chat che hanno indotto i ragazzi a disertare le lezioni.

“Questa operazione non è stata casuale: è andata in scena precisamente – è stato rimarcato nel corso dell’incontro – per dissuadere le famiglie dal far partecipare i loro figli alle mobilitazioni in corso contro il carovita”.

Mohamed Arafat del Si Cobas ha evidenziato come l’unica risposta del governo Meloni alla crisi economica sia “il varo di un ennesimo pacchetto di misure repressive, che però non risponde alle esigenze reali delle famiglie italiane”.

Andrea Staiti, docente di filosofia all’Università di Parma ha rassicurato i genitori invitandoli al contrario a “promuovere la partecipazione dei figli alle mobilitazioni in calendario: senza partecipazione, ha evidenziato, la democrazia muore”.