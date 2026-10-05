Marco Soprani (Team Scott Gagabike) primo nella North X Series Cup

IL TEAM SCOTT GAGABIKE VINCE LA NORTH X SERIES CUP CON MARCO SOPRANI, DAVIDE DISINGRINI TRASCINA I GIOVANISSIMI NELL’EMILIA BABY CUP – La stagione 2026 per il Team Scott Gagabike finisce così com’era iniziata. Marco Soprani, con un cost to cost che va dalla prima tappa di Torre Canavese (To) alla prova di ieri di Gorlago (BG,) fa sua la North X Series Cup, prestigioso circuito italiano, secondo solo all’Italia Bike Cup. E il successo del forte Juniores non è l’unico di giornata, perché anche l’inarrestabile Esordiente, Maddalena Brusaferri domina la prova bergamasca e solo per un cavillo regolamentare, pur terminando 1° ex aequo la graduatoria generale, si deve accontentare dell’argento nella Challenge. Sorrisi anche per la ritrovata Valentina Bravi, brava ad agguantare il bronzo nella generale nella categoria Juniores femminile. Ma veniamo alla cronaca di giornata, che ha visto i biker biancogrigioneri impegnati nell’ultima uscita stagionale in quel di Gorlago (BG), dove grazie alla regia del Team Kricca Bike è andata in scena la gara nazionale, 3° Trofeo Nonna Bepina, ottava ed ultima tappa del Campionato North X Series Cup.

Prima prova, la gara regina riservata alla categoria Juniores e subito partenza col botto grazie al successo di Marco Soprani, autore di una gara autoritaria, controllata dal primo all’ultimo metro, che l’ha visto imporsi in volata sul quintetto che si è involato sin dalle prime fasi di gara. Per il forte biker, tappa, maglia e trofeo in bacheca. A completare la top five dell’ordine d’arrivo il sempre più convincete Marco Bondi, autore di una prova molto caparbia che l’ha visto terminare la gara in 5° posizione assoluta. Bene anche la prova femminile, dove la salsese Valentina Bravi, con una condotta autorevole, è riuscita a cogliere un prezioso 4° posto che le è valso anche il bronzo finale nella Challenge Nazionale. Seconda gara, la prova per Esordienti 1° anno, dove hanno terminato a punti, Mattia Peveri, 15° e Francesco Chiusa, 25°. Bene anche Vittorio Benaglia, giunto in 33° piazza, con Pepo Orlandi classificatosi in 40° posizione e Leo Chiesa, 43°. Sfortunata invece la prova dell’Esordiente 2° anno, Simone Stefanoni Cigalla, che per problemi meccanici ha tagliato il traguardo a piedi in 48° posizione.

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Spazio alle prove femminili, dove le defezioni dell’ultima ora di Laura Balboni, Camilla Davoli e Gaia Orlandi, tutte a casa per disturbi stagionali, non hanno scalfito la prova delle biker in gonnella capaci di cogliere un buon 7° posto con Sofia Leoni nella prova per Esordienti 1° anno, ma soprattutto con il 6° successo stagionale della sempre più dominante Maddalena Brusaferri, vittoria che le ha consentito di raggiungere pari merito al vertice della Challenge, Giorgia Vottero (Ciclistica Rostese), ma che in termini di regolamento le ha negato la maglia di leader per aver partecipato ad una tappa in meno dell’avversaria. Ultima prova del giorno, la gara delle due categorie Allievi. Prova di sostanza per Tommy Poggi, 14° tra i 1°anno e prova solida di Mattia Ziotti, a punti con il 17° posto tra gli Allievi 2°, mentre non ha concluso la gara lo sfortunato Diego Leoni, vittima di una rovinosa caduta, fortunatamente senza gravi conseguenze. La ciliegina sulla torta è venuta poi dalla classifica per Società, dove il Team diretto dal DS Guido Davoli, grazie ai risultati di giornata, è risalito dalla quarta posizione, che occupava alla penultima tappa, fino alla terza posizione finale, consentendo ai ragazzi del presidente Silvia Maserati di aggiungere alla bacheca di Via Codagnello un altro trofeo di bronzo, dopo il 3° posto conquistato agli Italiani di Società e la 3° piazza del Team Juniores nell’Italia Bike Cup.

Chi invece il bronzo lo trasforma in oro, sono i piccoli biker della squadra Giovanissimi, protagonisti ancora una volta nel circuito dell’Emilia Baby Cup, nella 9° e penultima tappa andata in scena a Borgonovo Val Tidone (Piacenza). Una vittoria, 4 argenti, 4 bronzi, 3 quarti e 3 quinti posti, questo il bottino individuale dei giovani biancogrigioneri, ai quali si aggiunge la netta affermazione nella classifica a Squadre, grazie ai 64 punti nella generale, vinta sul Pedale Fidentino, punti 39 e sul Team Cavriago che di punti ne ha fatti 35. Per quanto riguarda le prove singole, mattatore di giornata Davide Disingrini, vincitore tra i G4, davanti al “gemello” Mattia Fulgosi, con Federico Poggioli, buon 4°. Per i G1, bene Edoardo Carrino, 5°, argento per Greg Mazza nei G2, così come per Alessandro Peverali nei G3, dove anche Nicolas Mandelli si è messo al collo il bronzo. 4° e 5° posizione nei G5 rispettivamente per Tommaso Dallacosta ed Edoardo Molinari, mentre ha sfiorato il bronzo con il 4° posto nei G6, Pietro Devoti. Tutte a punti pesanti le femmine, con l’argento di Isotta Indrizzi (G1F), i bronzi di Francesca Poggi (G3F), Arianna Scaravella (G4F) e Nadia Gandolfi (G5F) e il 5° posto di Greta Catanzaro nelle G3F. Finita la stagione 2026 della MTB per gli agonisti, rimane l’ultimo scampolo di attività sportiva per i più piccoli, chiamati domenica prossima a Cavriago (Re) per la tappa conclusiva dell’Emilia Baby Cup.