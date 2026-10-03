Memorial Masiera: Gas Sales supera Padova. Galassi nuovo capitano

Memorial Masiera: i biancorossi superano Padova. Gianluca Galassi nuovo capitano della squadra – Prosegue il percorso di avvicinamento al campionato di SuperLega per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, impegnata oggi al PalaRomare di Schio nel Memorial Masiera contro Pallavolo Padova. Un test di buon livello finito con la vittoria dei biancorossi per 3-1 (27-25, 23-25, 25-18, 25.12), utile allo staff tecnico per verificare lo stato di crescita del gruppo a poche settimane dall’inizio della stagione ufficiale.

Davanti ad una cornice di pubblico calorosa e partecipe, le due formazioni hanno dato vita ad un confronto intenso e combattuto, caratterizzato da ritmi elevati, da numerosi spunti tecnici ma anche da qualche passaggio a vuoto. Per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha ritrovato per l’occasione dopo gli impegni con la nazionale Gianluca Galassi nuovo capitano della squadra, si è trattato di un’altra tappa importante nel percorso di preparazione, con l’obiettivo di affinare automatismi e intesa di squadra dopo le settimane di lavoro svolte al PalabancaSport.

Coach Dante Boninfante ha ruotato l’intero organico a disposizione, ottenendo risposte positive da tutti gli atleti impiegati. Buoni segnali sono arrivati dal fondamentale del muro-difesa, aspetti sui quali il gruppo sta lavorando con particolare attenzione in vista dell’esordio in campionato.

Il Memorial Masiera ha rappresentato anche un’occasione preziosa per misurarsi contro un’avversaria di categoria e verificare i progressi compiuti durante la preparazione. Al di là del risultato finale, indicazioni incoraggianti sono emerse dall’atteggiamento mostrato in campo dai biancorossi, capaci di mantenere intensità e concentrazione per lunghi tratti della gara.

Mattatore della partita Zlatanov con 21 punti (di cui 4 muri) seguito da Bovolenta con 18 e McHenry con 11.

Prossimo impegno mercoledì 7 ottobre al PalabancaSport dove con inizio alle ore 17 i biancorossi affronteranno Acqua Sant’Anna Cuneo.

La sfida – Coach Dante Boninfante in avvio ha schierato Porro e Bovolenta in diagonale, Galassi e McHenry, Gutierrez e Zlatanov alla banda, Domenico Pace è il libero. Dall’altra parte della rete Jacopo Cuttini Rinaldi e Mills in diagonale, Pellacani e Truocchio al centro, Orioli e Leodolter alla banda, D’Amico è il libero.

Inno nazionale, pubblico numeroso sugli spalti, tanto entusiasmo, si respira già aria di campionato. Via alla gara, Padova segna il primo punto e dopo pochi scambi cerca subito l’allungo (5-8). Le due squadre faticano dalla linea dei nove metri, fiocca qualche errore anche in attacco da entrambe le parti e anche in ricezione non si vede ancora il meglio. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza trova il primo vantaggio con McHenry (18-17), è nuova parità a quota venti. Padova ancora avanti con Truocchio (21-22), squadre ancora a braccetto a quota ventitré, il primo set ball è patavino (23-24) con un muro sull’attacco biancorosso ed è annullato. Secondo set ball per Padova con Orioli (24-25), annullato da McHenry. L’ace di Zlatanov consegna ai suoi il primo set ball (26-25), chiude McHenry con un block in.

Squadre in campo con le stesse formazioni con cui hanno iniziato la gara, l’ace di Padova vale il più tre (1-4) con Boninfante a chiamare subito time out, la parità arriva a quota nove e questa volta è Cuttini a fermare il gioco. Il muro di Zlatanov fa mettere avanti il naso ai suoi (11-10), sul 14-13 doppio cambio in casa biancorossa, dentro Leon per Porro e subito dopo Travica per Bovolenta. Il neocapitano Galassi ha scaldato il braccio, due punti nel giro di tre scambi (16-15), sul 18-17 si chiude il doppio cambio. A quota venti è parità, Padova avanti subito dopo (20-21) con il mani out di Orioli, pareggia i conti Gutierrez (21-21). Parità a quota ventitré, il primo set ball è di Padova (23-24) che subito chiude e pareggia i conti in fatto di set.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza inizia bene (3-0) con due block in, Padova si avvicina (4-3) con il block in sull’attacco di Zlatanov, l’ace di Bovolenta vale il più quattro (8-4), Padova si riporta ad una lunghezza (12-11) prima di vedere allungare ancora i biancorossi, l’ace di McHenry vale il 15-12, la bomba di Bovolenta il 17-12 con Cuttini a chiamare il secondo time out a disposizione. Sul 19-15 dentro Brborić per Gutierrez, tre punti consecutivi di Zlatanov ed è 23-18, il muro biancorosso vale il primo di sei set ball (24-18), chiude con un ace Zlatanov.

In campo c’è Comparoni per McHenry e Brborić per Gutierrez. E subito Comparoni si mette in mostra con due punti nel giro d pochi scambi (5-1), l’ace di Zlatanov (6-1) costringe Cuttini a chiamare tempo. E poco dopo Padova cambia in cabina di regia, dentro Tanga per Rinaldi, muro biancorosso ed è 8-1. Ace di Comparoni per il 10-2, dentro Leon per Bovolenta ed è subito punto del francese (11-2), il set scappa a Padova, sul 14-4 secondo time out di Cuttini. Padova si scioglie, Piacenza ora batte bene e mura bene, un block in a tre vale il 19-6, dentro Destro per Zlatanov sul 23-10, l’attacco out di Padova consegna una infinità di match ball ai biancorossi (24-10), chiude alla terza occasione Galassi.

Dante Boninfante: “Siamo partiti un po’ sornioni poi piano piano abbiamo trovato ritmo e colpi. In questo periodo della preparazione ci può stare di avere qualche passaggio a vuoto, bravi i ragazzi a ritrovarsi in campo e superare le difficoltà. McHenry sta trovando l’intesa con i palleggiatori, fatica ancora nella fase di cambio palla ma diamogli tempo”.

Il tabellino

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Pallavolo Padova 3-1 (27-25, 23-25, 25-18, 25-12)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Porro 2, Zlatanov 21, McHenry 11, Bovolenta 18, Gutierrez 4, Galassi 5, Pace (L), Leon 3, Brborić 3, Travica, Comparoni 7, Destro. Ne: Rizzo (L). All. Boninfante.

Pallavolo Padova: Rinaldi, Orioli 14, Pellacani 5, Mills 7, Leodolter 8, Truocchio 9, D’Amico (L), Tanga. Bergamasco 1, Bistrot, Kunstmann 1, Uliana (L). Ne: Rendina, Ruzza. All. Cuttini.

Arbitri: Miotto di Padova, Pettenello di Padova.

Note: durata set 27’, 27’, 25 e 19’ per un totale di 98’. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 24, ace 8, muri punto 10, errori in attacco 9, ricezione 54% (18% perfetta), attacco 53%. Pallavolo Padova: battute sbagliate 16, ace 2, muri punto 8, errori in attacco 9, ricezione 44% (9% perfetta), attacco 34%.