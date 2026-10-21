Mercati esteri, le imprese piacentine incontrano la delegazione di Abu Dhabi e Kezad

Una delegazione di Abu Dhabi e di Kezad Group ha incontrato mercoledì 21 ottobre le imprese piacentine nella sede di Confindustria Piacenza. L’incontro, in presenza e in lingua inglese, era rivolto alle aziende interessate agli Emirati Arabi Uniti e al Medio Oriente come possibili mercati. Un evento organizzato dall’Associazione industriali con la collaborazione dei rappresentanti emiratini intervenuti e di WINH (partner ufficiale per l’Italia di Kezad) e si è concluso con un momento di networking. Kezad Group è il maggiore operatore di zone economiche integrate dell’emirato di Abu Dhabi. Gestisce 12 aree industriali e logistiche tra Abu Dhabi, Al Ain e Al Dhafra e mette a disposizione delle imprese terreni, magazzini, spazi su misura e servizi industriali.

Dopo l’introduzione di Giulia Silva, dell’area Economia e competitività di Confindustria Piacenza, l’Abu Dhabi Investment Office (ADIO) e il Ministero degli Investimenti degli Emirati hanno descritto le condizioni previste per gli investitori esteri, tra cui la possibilità di detenere il 100% delle società e un’aliquota del 9% sui redditi d’impresa. Sono stati illustrati anche i programmi di sostegno all’industria, con contributi sui costi di elettricità e gas e sui canoni di affitto dei terreni. Il contesto economico è quello di un Paese che negli ultimi quarant’anni ha ridotto la dipendenza dagli idrocarburi. Secondo i dati del Ministero degli Investimenti, il petrolio pesava sul prodotto interno lordo degli Emirati per il 63% nel 1980 e oggi per il 23%. Per l’emirato di Abu Dhabi, la quota di economia non petrolifera si colloca tra il 54% e il 56%, secondo i dati presentati da ADIO e da KEZAD. Sul fronte degli investimenti, gli Emirati rientrano tra i primi dieci Paesi al mondo per capitali esteri in entrata: nel 2024 il Ministero indica 45,6 miliardi di dollari. Tra i settori su cui ADIO ha costruito i propri cluster figurano logistica e commercio, agroalimentare, manifattura avanzata, metalli e macchinari. Alle presentazioni è seguita una tavola rotonda in cui le aziende hanno rivolto domande alla delegazione.