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Mercati esteri, le imprese piacentine incontrano la delegazione di Abu Dhabi e Kezad

21 ottobre 2026 | 17:45
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di Redazione

Redazione

Mercati esteri, le imprese piacentine incontrano la delegazione di Abu Dhabi e Kezad

Un’occasione per conoscere opportunità di investimento all’estero e affacciarsi a nuovi mercati

Una delegazione di Abu Dhabi e di Kezad Group ha incontrato mercoledì 21 ottobre le imprese piacentine nella sede di Confindustria Piacenza. L’incontro, in presenza e in lingua inglese, era rivolto alle aziende interessate agli Emirati Arabi Uniti e al Medio Oriente come possibili mercati. Un evento organizzato dall’Associazione industriali con la collaborazione dei rappresentanti emiratini intervenuti e di WINH (partner ufficiale per l’Italia di Kezad) e si è concluso con un momento di networking. Kezad Group è il maggiore operatore di zone economiche integrate dell’emirato di Abu Dhabi. Gestisce 12 aree industriali e logistiche tra Abu Dhabi, Al Ain e Al Dhafra e mette a disposizione delle imprese terreni, magazzini, spazi su misura e servizi industriali.

Dopo l’introduzione di Giulia Silva, dell’area Economia e competitività di Confindustria Piacenza, l’Abu Dhabi Investment Office (ADIO) e il Ministero degli Investimenti degli Emirati hanno descritto le condizioni previste per gli investitori esteri, tra cui la possibilità di detenere il 100% delle società e un’aliquota del 9% sui redditi d’impresa. Sono stati illustrati anche i programmi di sostegno all’industria, con contributi sui costi di elettricità e gas e sui canoni di affitto dei terreni. Il contesto economico è quello di un Paese che negli ultimi quarant’anni ha ridotto la dipendenza dagli idrocarburi. Secondo i dati del Ministero degli Investimenti, il petrolio pesava sul prodotto interno lordo degli Emirati per il 63% nel 1980 e oggi per il 23%. Per l’emirato di Abu Dhabi, la quota di economia non petrolifera si colloca tra il 54% e il 56%, secondo i dati presentati da ADIO e da KEZAD. Sul fronte degli investimenti, gli Emirati rientrano tra i primi dieci Paesi al mondo per capitali esteri in entrata: nel 2024 il Ministero indica 45,6 miliardi di dollari. Tra i settori su cui ADIO ha costruito i propri cluster figurano logistica e commercio, agroalimentare, manifattura avanzata, metalli e macchinari. Alle presentazioni è seguita una tavola rotonda in cui le aziende hanno rivolto domande alla delegazione.

Incontro confindustria delegazione Abu Dhabi

Massimo Falcioni, Chief Competitiveness Officer di ADIO, ha spiegato lo scopo della missione: «Partecipiamo al roadshow di Kezad, la zona industriale di Abu Dhabi, per conoscere realtà italiane che vogliono espandere il proprio mercato. Abu Dhabi dà accesso a tre continenti: Asia, Medio Oriente e Africa. È la “capitale del capitale”, dove risorse finanziarie e industria insieme possono creare sinergie importanti all’interno dell’area. Il nostro obiettivo è trasmettere informazioni, spiegare agli imprenditori le opportunità presenti ad Abu Dhabi e facilitare la comprensione dell’investimento e dei progetti di internazionalizzazione negli Emirati Arabi». Giulia Silva ha richiamato il ruolo dell’associazione: «Confindustria Piacenza offre occasioni come questa per conoscere opportunità di investimento all’estero e affacciarsi a nuovi mercati. Mai come oggi le aziende piacentine valutano di ampliare il portafoglio clienti estero, diversificando le aree di provenienza e cercando nuovi sbocchi. La manifattura piacentina ha la qualità per farlo e qui sta la forza del fare rete e del dialogare. Sono occasioni che sarebbe un peccato perdere».