Mercato Europeo, vampiri a Grazzano, castagnate: cosa fare nel week end

Primo week end di ottobre ricco di eventi nel piacentino, tra concerti, mostre e spettacoli teatrali, oltre a tante sagre e manifestazioni in città e provincia. Abbiamo selezionato alcuni appuntamenti, per tutte le altre iniziative è possibile consultare la nostra pagina dedicata.

MUSICA – Venerdì la Collegiata di Santa Maria Assunta a Castell’Arquato ospita “Quam pulchra es”, un concerto dedicato alle musiche di Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula e Biagio Marini. Sabato alla Sala dei Teatini il concerto “Il gesto del Maestro”, con un omaggio ad Gianandrea Gavazzeni. Doppio appuntamento per la 39esima edizione di “Antichi Organi“, sabato a Podenzano e domenica a Campremoldo. Il Placentia Gospel Choir compie 20 anni e festeggia domenica l’anniversario con un concerto in piazza Cavalli. Sempre domenica in città si chiude l’iniziativa “Giovanni chiamato Francesco” con una rassegna corale nella Basilica di San Francesco; secondo appuntamento della Settimana Organistica Internazionale nella Basilica di San Savino, al Conservatorio Nicolini proseguono invece i “Concerti aperitivo della domenica” con un appuntamento dedicato a Schumann e Schubert, al Milestone apertura della nuova stagione con il progetto “Sonic Organism”. A Bilegno concerto del Quartetto d’archi Teatro alla Scala di Milano.

ARTE E CULTURA – Inaugura venerdì alla biblioteca Passerini Landi di Piacenza la mostra “Siam figli dell’aria, siam figli dell’onda“, dedicata alle colonie per l’infanzia emiliano-romagnole in epoca fascista. Allo Spazio Rosso Tiziano inaugura sabato la mostra “Spooky Season: tributo all’autunno”, mentre all’Officina dell’Arte apre la mostra di fotografie e incisioni dal titolo “L’Abbandono”. Alseno ospita l’evento “Quando Bacco incontra Venere“, un percorso suggestivo nel mondo dell’arte che ha come comune denominatore il vino. In occasione di “Domenica di carta”, l’Archivio di Stato di Piacenza propone l’incontro “Parole, potere, memoria”; sempre domenica, nel convento di Santa Maria di Campagna, sarà visitabile la mostra didattica e culturale di Africa Mission dal titolo “Acqua a km zero“.

SPETTACOLI – A 130 anni dalla prima rappresentazione al Teatro Regio di Torino, “La bohème” di Giacomo Puccini va in scena venerdì e domenica al Teatro Municipale di Piacenza nella produzione firmata da Leo Nucci. Sabato e domenica al Teatro Trieste 34 “Iliade – Il sacrificio dell’amore”, piece teatrale scritta diretta e interpretata da Gaetano Aiello, al San Matteo prende invece il via la rassegna “Teatro e Oltre” con “L’eco di un gesto”.

EVENTI -Nel week end Grazzano Visconti ospita la terza edizione di Vampiria, Rassegna Nazionale del Mondo Vampiro. Monticelli d’Ongina si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della tradizione con la 51esima Fiera dell’Aglio; festeggia invece i 50 anni la la “Festa di Bastürnon”, tradizionale festa della castagna di montagna a Tuna di Gazzola, anche a Castell’Arquato si rinnova l’appuntamento con la storica Festa delle Castagne e dei Ricordi. Festa delle Castagne anche a Gusano di Gropparello, mentre a Bobbio torna la festa del Fungo e Tartufo e dell’Uva. A Castel San Giovanni 69ª edizione della storica mostra-mercato “Photo ’90 Val Tidone”, a Borgonovo torna la Festa dello Sport, mattoncini Lego nella cornice di Parco Raggio in occasione di “Pontenure Bricks“. Spostandoci in città, torna sul Pubblico Passeggio a Piacenza il Mercato Europeo, giunto quest’anno alla sua 21esima edizione; negli spazi di “Too Piacenza” arriva invece Giocacon, l’evento dedicato ai giochi da tavolo e di ruolo.

MARCE E CAMMINATE – Sabato torna a Sariano di Gropparello la Camminata in Rosa a sostegno della lotta contro il tumore al seno. Domenica a Busseto di Alta Valtidone seconda edizione della Marcia dei Fantasmi.