Mercoledì i 32esimi di Coppa Italia: Piacenza sul campo del Lentigione
Più informazioni su
Dopo la bella vittoria in campionato sullo Scanzorosciate torna subito in campo il Piacenza, che mercoledì pomeriggio (fischio d’inizio ore 15, info biglietti) affronta in trasferta il Lentigione per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Si gioca in gara unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari il match si deciderà ai calci di rigore: chi passa il turno affronta nei sedicesimi la vincente della sfida tra Sasso Marconi e Cittadella Modena.
I biancorossi si troveranno di fronte un Lentigione protagonista di un buon avvio di stagione – i reggiani, inseriti nel girone D, sono secondi con 13 punti dietro alla capolista Pistoiese a punteggio pieno – e reduce dal successo in campionato sul campo dell’Oltrepò: in casa Piacenza si va verso un ampio turnover, con Franzini (ancora privo degli infortunati Versari, Barba, Sereni e Taugourdeau) che dovrebbe dare spazio a chi finora ha giocato meno anche in vista delle gare ravvicinate che attendono i biancorossi, impegnati sabato prossimo nel derby con il Fiorenzuola e poi di nuovo mercoledì 14 ottobre nel recupero della gara con il Milan Futuro.
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di PiacenzaSera, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.