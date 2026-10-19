Messaggi social su possibili disordini a Piacenza, il Comune “Informate Prefettura e forze dell’ordine”

“In queste ore stanno circolando sui social e attraverso alcune chat messaggi che fanno riferimento a possibili disordini e saccheggi il prossimo 24 ottobre a Piacenza. Alcuni contengono espressioni particolarmente preoccupanti, ma al momento non è chiaro quanto siano credibili e la loro attendibilità resta da verificare”. Lo segnala l’amministrazione comunale.

“Siamo a conoscenza di questi messaggi, la cui attendibilità è ancora da accertare – dichiara la sindaca Katia Tarasconi – e ho immediatamente informato la Prefettura e le Forze dell’Ordine, affinché possano effettuare tutte le verifiche necessarie. Comprendo che la circolazione di questi contenuti possa generare preoccupazione, anche se al momento non è chiaro quanto siano credibili. Proprio per questo ritengo importante che i cittadini sappiano che la situazione è stata tempestivamente portata all’attenzione delle autorità competenti. Sono in costante contatto con il Prefetto, il Questore e le Forze dell’Ordine e seguo personalmente l’evolversi della situazione”.