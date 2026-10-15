Mongolfiere e Frecce Tricolori nei cieli di Piacenza: conto alla rovescia per la Balloon Cup

Le mongolfiere tornano a colorare i cieli di Piacenza. L’Aeroporto Militare San Damiano di San Giorgio Piacentino si prepara a ospitare, dal 16 al 18 ottobre, la terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup “dalla mongolfiera alla stratosfera”, l’evento che unisce il fascino del volo ai valori e alla storia dell’Aeronautica Militare.

Al centro dell’Aeronautica Militare Balloon Cup ci sarà, come nelle edizioni precedenti, la competizione internazionale di lunga distanza, unica in Europa nella categoria FAI 2, tra 32 equipaggi da tutto il mondo, con 16 mongolfiere ad aria calda e 16 palloni a gas. Il cielo sarà animato anche dalle straordinarie esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori e dai sorvoli di diversi velivoli, tra cui la Formazione Legend. Per l’occasione l’aeroporto si trasformerà in un grande villaggio di 19 ettari, con attività per visitatori di tutte le età che potranno vivere l’emozione del volo a bordo delle 8 mongolfiere dedicate ai voli vincolati, alla rievocazione storica di un campo d’aviazione con l’opportunità di salire sui velivoli storici dell’Aeronautica Militare. Grazie ai simulatori di volo e ai visori per la realtà virtuale, i visitatori potranno sentirsi ai comandi di un caccia o volare in formazione con le Frecce Tricolori.

Il padiglione “Aeronautica e Spazio” accompagnerà il pubblico in un viaggio dallo Sputnik alla Stazione Spaziale Internazionale, tra tute da astronauta e incontri con gli ingegneri della Forza Armata. Con il tour “Scopri la mongolfiera”, invece, i balloon expert guideranno i visitatori alla scoperta da vicino del tessuto e della cesta dei palloni. Uno sguardo all’attualità grazie ai talk di approfondimento di Ansa con protagonisti d’eccezione come i piloti delle Frecce Tricolori, gli astronauti Colonnello Luca Parmitano e Maggiore Andrea Patassa, le atlete della squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare e Bert Padelt, che racconterà la storica traversata dell’Atlantico, con l’intervento di Marco Majrani.

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Per i più piccoli laboratori creativi per costruire mongolfiere e aquiloni, truccabimbi, bubble football e la magia delle bolle di sapone con Billy Bolla, che incanterà grandi e piccini in 5 spettacoli al giorno. L’artista Veronica Maya, insieme al Millennium Ensemble, porterà in scena lo spettacolo “Il mondo delle favole”, mentre il digital creator Jakidale (Jacopo D’Alesio) racconterà in un talk il progetto ICARUS, l’aereo di carta più grande del mondo, vincitore del Guinness World Record. Le tre giornate saranno accompagnate dalla musica con la Fanfara del Comando Squadra Aerea 1ª Regione Aerea, e la musica dal vivo e DJ set con Radio Bruno. Il villaggio offrirà inoltre aree per il ristoro e il relax. All’interno del villaggio, due aree food tematiche proporranno un’offerta gastronomica dedicata ai sapori del territorio. L’area food è totalmente plastic-free. Il pubblico troverà inoltre lo stand di Zona Militare Club, con abbigliamento e gadget a marchio Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, gli stand dedicati all’editoria della Forza Armata e la libreria del volo di Giunti Editore. Non mancheranno gli spazi dedicati ai progetti Valore Paese Italia e Fondazione Buzzi e lo stand del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, che esporrà divise storiche, modelli in scala di velivoli e materiale divulgativo.

La Balloon Cup è anche solidarietà. Oltre alla Fondazione Buzzi, che avrà una mongolfiera dedicata ai voli vincolati, sarà presente l’orsetto KiKa, una mongolfiera dalla forma speciale legata a KiKa, il progetto benefico olandese che finanzia la ricerca contro il cancro infantile. Con la mongolfiera arriveranno anche i peluche degli orsetti KiKa: il ricavato della loro vendita sarà interamente devoluto alla ricerca oncologica pediatrica. Attraverso laboratori, attività esperienziali e momenti di intrattenimento, l’evento promuove i valori della partecipazione, della condivisione e dell’inclusione. Alla Balloon Cup sarà presente anche Adele Gesso, che nel 2025 è diventata la prima donna in carrozzina al mondo a conseguire il brevetto di pilota di mongolfiera.

La manifestazione è un’iniziativa del Ministero della Difesa, organizzata da Difesa Servizi e dall’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’Aero Club d’Italia, l’Aero Club di Lugo di Romagna e con il supporto tecnico di Aeronord Aerostati. La manifestazione gode del patrocinio del CONI e della Regione Emilia-Romagna, del sostegno della Fondazione Buzzi e il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il Ministro per lo sport e i Giovani, Valore Paese Italia, Comune di Piacenza, Comune di San Giorgio Piacentino, sono partner istituzionali del progetto. Nel corso della tre giorni sono attesi a San Giorgio Piacentino: il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti, il Sottosegretario di Stato alla Difesa Senatrice Isabella Rauti, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Consigliere Luca Giovanni Quintavalla della Regione Emilia-Romagna, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e la Sindaca di San Giorgio Piacentino Donatella Alberoni.

L’Aeronautica Militare Balloon Cup si inserisce nel progetto Valore Paese Italia, promosso da Difesa Servizi per valorizzare i territori attraverso eventi di rilievo culturale, sociale e sportivo. L’iniziativa è un’occasione per raccontare, dal cielo, la bellezza e il fascino del nostro Paese e i valori della Forza Armata grazie allo sport e alla dimensione competitiva, avvicinando così le nuove generazioni e promuovendo la Cultura della Difesa. Il talk di Ansa dal titolo “Valore Paese Italia: uno strumento per i territori” racconterà l’importanza strategica del progetto e le ricadute di sviluppo.