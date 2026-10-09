Morfasso, avviati lavori da 200mila euro sulla provinciale danneggiata dal maltempo

Sono stati formalmente avviati i lavori per la realizzazione di un’opera di sostegno e la ricostruzione della sede stradale lungo la Provinciale 359R di Salsomaggiore-Bardi, al km 46+450, nel territorio del Comune di Morfasso. L’intervento, dell’importo complessivo di 200mila euro, è finanziato dall’Agenzia regionale di Protezione civile nell’ambito delle risorse destinate alla ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del giugno 2024. La progettazione e direzione dei lavori è effettuata dai tecnici della Provincia, l’esecuzione dei lavori è affidata al Consorzio Stabile C.I.T.E.A. di Parma. Consegnati il 17 settembre scorso, i lavori stanno ora entrando nella fase operativa con l’allestimento del cantiere, la realizzazione delle piste necessarie alle lavorazioni e la predisposizione delle attività per l’esecuzione delle opere di fondazione profonda.

«Prosegue l’impegno della Provincia nell’affrontare le problematiche che interessano la rete viaria, con particolare attenzione alle situazioni che incidono sulla sicurezza e sulla funzionalità dei collegamenti – sottolinea la presidente della Provincia di Piacenza, Monica Patelli -. Questo intervento si inserisce nell’attività che l’Ente porta avanti sul territorio, in collaborazione con le amministrazioni locali, per rispondere alle esigenze della viabilità provinciale». «Ringrazio gli uffici provinciali per il lavoro capillare e costante svolto sull’intera rete viaria – aggiunge la consigliera provinciale delegata alla Viabilità, Patrizia Calza -. Anche in questo caso interveniamo su una criticità legata alla fragilità del nostro appennino, sempre più esposto a fenomeni di dissesto anche in relazione a eventi climatici di particolare intensità; un contesto che richiede attenzione, programmazione e interventi puntuali a tutela della sicurezza della circolazione e dei cittadini».

L’Amministrazione comunale di Morfasso esprime apprezzamento per l’avvio dell’intervento: «Ringrazio la Provincia per i lavori avviati sulla SP 359, necessari per affrontare una criticità importante per il nostro territorio – annota il sindaco Paolo Calestani -. Nel recente confronto con la presidente ho inoltre avuto modo di rappresentare ulteriori esigenze che riguardano la viabilità provinciale nel comune di Morfasso: la protezione del tracciato stradale dalla caduta massi nei pressi di Cornolo nonché gli interventi per la regolarizzazione del piano viabile della SP 14 e della SP 15 bis, sia in direzione Passo Pelizzone (collegamento con Morfasso che attraversa Rusteghini e Pedina), sia verso Passo Guselli. Si tratta di opere importanti per le quali chiediamo di avviare la progettazione al fine di consentirne la successiva programmazione, nella consapevolezza delle limitate risorse a disposizione.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, lungo la S.P. n. 359R di Salsomaggiore-Bardi, dal km 46+330 al km 46+440, è in vigore il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, per tutte le categorie di veicoli, fino alle ore 18 del 16 dicembre 2026. (leggi l’ordinanza )