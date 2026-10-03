Movida piacentina, fermato gruppo di ragazzi con precedenti

Durante la settimana appena trascorsa, con ordinanza del Questore sono stati disposti controlli in varie zone della città (Pubblico Passeggio, Viale Patrioti, Piazza Cavalli, centro storico, Stazione Ferroviaria e zona limitrofe, Piazzale Roma, Via Emilia Pavese, Vicolo Edilizia) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 79 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllato 48 veicoli.

Nella serata del 2 ottobre, la Questura di Piacenza, come stabilito dal Prefetto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo esteso a diverse zone della movida piacentina. In particolare, personale della Questura, della Polizia Stradale, del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale (per un totale di 17 operatori impiegati), hanno svolto accurati controlli nei pressi delle zone della movida, identificando complessivamente 81 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e controllando 17 veicoli.

Durante il servizio, nelle vie del centro storico è stato fermato e controllato un gruppo di 6 ragazzi, tutti con precedenti di polizia e 3 cittadini stranieri irregolari che venivano invitati a presentarsi in Questura (ai sensi dell’art. 15 T.U.L.P.S). Sono stati effettuati posti di controllo dove sono stati fermati svariati veicoli, successivamente sanzionati per violazioni del Codice della Strada relativi alla presenza di dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, da personale della Polizia Stradale.